Cote d'Ivoire: Alliance mondiale contre le SIDA pédiatrique - Abidjan accueille une réunion technique régionale

Abidjan abrite, du 11 au 13 mai 2026, à l'hôtel Noom d'Abidjan-Plateau, la réunion technique régionale de l'Alliance mondiale pour mettre fin au Sida pédiatrique en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Selon une publication du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, cette rencontre de haut niveau rassemble les pays membres et les partenaires de la région Afrique de l'Ouest et du Centre (Aoc). Elle a pour objectif de faire le point sur les actions menées, de favoriser le partage d'expériences entre les États membres et d'élaborer conjointement une note technique régionale destinée à renforcer le plaidoyer et à orienter les prochaines étapes de réflexion de l'Alliance.

À l'ouverture officielle des travaux, le lundi 11 mai, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien dans la lutte contre le Sida chez les enfants. Il a également exprimé sa gratitude à la Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ambassadrice spéciale de l'Onusida pour l'élimination de la transmission mère-enfant du Vih et la promotion du traitement pédiatrique, ainsi qu'au gouvernement ivoirien et à l'ensemble des pays membres de l'Alliance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Représentant la Première dame, Jean-Louis Moulot, ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, chargé de l'Enseignement technique, a transmis ses félicitations aux bureaux-pays de l'Onusida, au ministère ivoirien de la Santé et aux États membres.

Il a assuré que Dominique Ouattara demeure fortement engagée dans la mobilisation des ressources nécessaires pour vaincre le Vih/Sida. « L'élimination du Sida pédiatrique doit être une priorité collective, car chaque vie compte et chaque enfant mérite d'être traité avec égalité », a-t-il souligné.

Prenant la parole, Adjobi Sitsoye Hubunukpé, présidente du Réseau des enfants victimes du Vih, a appelé les partenaires à intensifier les actions concrètes sur le terrain et à garantir une implication réelle des jeunes et des adolescents concernés dans les processus de prise de décision.

De son côté, Suzan Kasede, directrice régionale de l'Onusida pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a réaffirmé l'engagement des partenaires à mobiliser les ressources nécessaires en vue de l'élimination du Sida pédiatrique dans la région.

Lancée en 2022, l'Alliance mondiale pour mettre fin au Sida chez les enfants à l'horizon 2030 est co-dirigée par plusieurs partenaires techniques et financiers, notamment le Pepfar, l'Onusida, l'Organisation mondiale de la santé (Oms), l'Unicef et le Fonds mondial.

Elle intervient dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Sierra Leone, le Gabon, le Tchad, le Burundi et la République centrafricaine.

Cette Alliance vise à renforcer le leadership mondial, l'engagement politique et la mobilisation des ressources, à dynamiser l'action au niveau des gouvernements nationaux et des communautés, à stimuler l'innovation et l'excellence technique au sein des pays partenaires et à mettre en oeuvre un cadre de responsabilité mutuelle autour d'objectifs et d'engagements communs.