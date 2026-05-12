Cote d'Ivoire: Médiation et diplomatie préventive - L'OIRP renforce les capacités de ses diplomates de paix

12 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Emeline P. Amangoua

L'Organisation internationale pour la recherche de la paix (Oirp) a organisé, les 25 avril, 2 et 9 mai 2026, une session de formation en médiation et diplomatie préventive destinée à ses ambassadeurs de paix.

Les travaux se sont déroulés au cabinet du président de l'organisation, à la Riviera Faya, dans la commune de Cocody, à Abidjan.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de renforcement des mécanismes de prévention des conflits et de promotion d'une culture durable de la paix au sein des communautés.

Durant cette formation, sept modules conformes aux standards internationaux ont été dispensés par quatre professeurs d'université et experts en paix, en médiation et en relations internationales.

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Les participants ont notamment été formés aux fondements de la culture de la paix, à la prévention et à la gestion des conflits, à la médiation, au leadership éthique, à la cohésion sociale ainsi qu'à la diplomatie préventive.

Au terme des travaux, les ambassadeurs de paix ont signé la charte éthique de l'Oirp, réaffirmant leur engagement en faveur du dialogue et du vivre-ensemble.

Une cérémonie officielle de remise des certificats et des Awards est prévue le 16 mai 2026, au Palm Club Hôtel des Deux-Plateaux.

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