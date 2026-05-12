Bénin: Qualifiée pour les Mondiaux U20 de football, l'équipe féminine ovationnée à Cotonou

Les Amazones U20 du Bénin ont écrit l'histoire, dimanche 10 mai, en décrochant leur qualification pour la Coupe du monde de la catégorie, prévue en Pologne en septembre 2026. Un exploit sans précédent dans l'histoire du football féminin béninois qui a fait vibrer tout un pays.

De retour à Cotonou lundi 11 mai, les héroïnes de cette qualification historique sont accueillies en triomphe sur la célèbre place des Amazones, boulevard de la Marina, où une foule venue les célébrer les attendait. Officiels, curieux, supporters tout de jaune vêtue, ils sont tous là pour les accueillir. Une fanfare ponctue l'ambiance. Des drapeaux nationaux claquent au vent, portés par des mains qui dansent.

Beaucoup portent fièrement un tee-shirt devenu l'étendard du moment sur lequel est inscrit : « Pologne 2026, on y est ». À leur descente de bus, les joueuses sont ovationnées. Elles se laissent emporter par la danse avant de se regrouper au pied de la majestueuse statue de l'Amazone pour les photos. C'est là qu'elles lancent leur cri de guerre qui les unit, dans les vestiaires et sur la pelouse, à chaque match.

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Un car-podium les attend pour la grande séquence de présentation. Romaine Gandonou est la plus applaudie. Elle est la star, la buteuse d'exception qui a marqué 14 buts en 6 matchs. L'entraîneur Abdoulaye Ouzerou rayonne. Il rend hommage à ses guerrières : « La volonté c'est la première chose, elles ont eu cette volonté-là et c'est ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Après le tirage on va avoir des ambitions claires et nous projeter. »

Hosane Soukou, elle, se projette déjà. « C'est une fierté. Le plus important c'est de travailler fort et de se rendre le plus loin selon nos possibilités », savoure la joueuse.

Dans la soirée, le gouvernement leur a réservé une réception digne de leur exploit dans un grand hôtel de la capitale économique, Cotonou.