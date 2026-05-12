Afrique de l'Est: La RDC et l'Ouganda resserrent leurs liens avec la signature de nouveaux mémorandums d'entente

Les présidents congolais et ougandais ont présidé, lundi 11 mai, la signature de six mémorandums d'entente à l'issue de la 9e commission permanente mixte entre les deux pays. Présent sur place, Félix Tshisekedi a assisté, mardi 12 mai, à l'investiture de Yoweri Museveni. Une présence qui illustre un lien toujours plus étroit entre Kinshasa et Kampala depuis quelques années.

Félix Tshisekedi achève sa mission à Kampala, dans un pays à la fois partenaire militaire de la République démocratique du Congo à l'est, ainsi que dans le domaine commercial. Mais derrière le discours sur l'intégration régionale, plusieurs questions restent en suspens sur la circulation des marchandises et les pertes pour l'économie congolaise.

Parmi les principales décisions annoncées lundi 11 mai : la suppression des barrières non tarifaires et la simplification des procédures douanières aux principaux postes-frontières. Une mesure qui répond à des critiques formulées depuis plusieurs années par les opérateurs économiques ougandais.

L'an dernier, l'ambassadeur ougandais en RDC, Frid Kaliisa, avait déjà dénoncé la multiplication des taxes et des barrières sur les routes congolaises. Il parlait de postes de contrôle presque tous les trois kilomètres.

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Les deux pays ont également décidé d'accélérer la suppression des exigences de visa. Kinshasa s'est engagé à finaliser l'exemption réciproque pour les ressortissants ougandais d'ici au 31 août 2026. L'Ouganda applique déjà cette exemption aux Congolais depuis janvier 2024.

Les échanges commerciaux officiels entre les deux pays ont fortement progressé ces dernières années, passant d'environ 500 millions de dollars en 2020 à presque un milliard en 2025, selon les chiffres officiels ougandais. Mais derrière cette hausse, plusieurs organisations internationales alertent sur l'ampleur des flux informels, notamment dans le secteur de l'or.

Swissaid et Global Witness soulignent depuis plusieurs années que l'Ouganda exporte massivement de l'or, alors que sa production nationale reste assez faible. Une partie importante de cet or proviendrait de la RDC avant d'être raffinée puis réexportée comme produit ougandais dans les statistiques internationales.

Selon des sources gouvernementales à Kinshasa, les nouveaux protocoles d'accord cherchent à mieux encadrer et formaliser tous ces échanges transfrontaliers, qui échappent encore largement aux circuits officiels congolais.