Afrique: Sommet Africa Foward - Appel à réduire l'impact des déséquilibres mondiaux excessifs sur les économies africaines

12 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Nairobi — Le sommet Afica Foward qui s'est achevé, mardi, à Nairobi, a été marqué par une déclaration des pays africains appelant les principales économies mondiales, en particulier du G7, à réduire l'impact des déséquilibres mondiaux excessifs sur leurs économies, a appris sur place l'envoyé spécial de l'APS.

Cet appel sera transmis par la présidence franco-kenyane lors du Sommet du G7 prévu à Evian en France en juin 2026.

Les présidents Emmanuel Macron et William Ruto sont largement revenus sur les conclusions du sommet lors d'une conférence de presse commune.

Parlant de l'architecture financière internationale, le président William Ruto a déclaré que "l'Afrique ne doit plus rester en marge du système financier mondial, dénonçant les emprunts à des coûts élevés".

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Dans une déclaration conjointe, les participants au sommet ont rappelé l'importance de construire des partenariats mutuellement bénéfiques, soulignant les défis du financement du secteur privé en Afrique.

Les chefs d'Etat appellent à valoriser l'ensemble des initiatives prises lors du Sommet pour renforcer l'architecture financière africaine, notamment en matière de mobilisation des capitaux privés et de garanties.

Le sommet de Nairobi a été marqué par le lancement de l'Africa-France Impact Coalition (AFIC), une plateforme permanente réunissant plus de 40 grands dirigeants africains et français dont l'objectif est d'accélérer les partenariats économiques et les projets communs.

Selon un document dont l'APS a eu connaissance, "ces entreprises représentent 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 600 000 emplois en Afrique et portent de nouvelles annonces de 23 milliards d'euros d'investissements en Afrique".

La même source indique qu'un dialogue régulier avec les chefs d'État et de gouvernement "permettra d'accélérer la mise en oeuvre des investissements croisés".

Quelque 35 chefs d'Etat et de gouvernement ont pris part au sommet Africa Foward censé jeter les nouvelles bases d'un partenariat entre l'Afrique et la France.

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