Angola: La dépouille mortelle du général « Toka » repose au cimetière de Sant'Ana

Luanda — La dépouille du général de l'armée à la retraite José Condesse de Carvalho « Toka », décédé le 29 avril en Espagne, a été inhumée ce mardi au cimetière Sant'Ana de Luanda, lors d'une cérémonie marquée par de nombreux hommages rendus à son service pour l'Angola.

Avant l'inhumation, le Quartier général de l'armée a accueilli la veillée funèbre, à laquelle ont assisté, outre les membres de la famille, le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, João Ernesto dos Santos «Liberdade». Des amis, des anciens collègues et de nombreuses personnalités étaient également présents pour rendre hommage à celui qui fut décrit comme un citoyen dévoué à la patrie.

Le général « Toka » s'est distingué dans la lutte de libération nationale et dans le processus de consolidation des forces armées angolaises. Il a également occupé des fonctions diplomatiques dans des pays comme Cuba, le Mozambique et l'Algérie.

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Dans un message lu par un officier lors de la veillée funèbre, João Ernesto dos Santos « Liberdade » a salué l'héritage de l'ancien combattant et souligné son dévouement à la cause nationale ainsi que sa contribution à l'histoire militaire du pays. De son côté, la vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a exprimé sa tristesse, décrivant le général comme un militant engagé et une figure emblématique des instances centrales du parti. La femme politique a reconnu le rôle du défunt dans la construction de l'État.

Parcours

Né à la fin des années 1930 dans la région de Lueka, municipalité de Damba, province d'Uíge, le général Toka s'est imposé comme une figure marquante de l'histoire contemporaine de l'Angola. Combattant de la lutte anticoloniale, « Toka » a fait partie des premiers groupes armés du MPLA et a participé à la fondation de l'Armée populaire de libération de l'Angola (EPLA) et à la création des anciennes Forces armées populaires de libération de l'Angola (FAPLA), où il s'est distingué comme commandant de guérilla.

Après l'indépendance, il a commandé la Marine angolaise, poursuivant une carrière dans la fonction publique empreinte d'un profond sens du devoir. Sur le plan diplomatique, José Condesse de Carvalho a occupé des postes représentant l'État angolais, notamment celui d'ambassadeur à Cuba, au Mozambique et en Algérie.