Angola: Le Soudan sollicite l'aide du pays pour le rétablissement de la paix

Luanda — L'ambassadeur du Soudan en Angola, Abdelraouf Amir Ali Amir, a sollicité mardi l'aide de l'Angola pour contribuer à mettre fin au conflit civil qui ravage le pays depuis 2023.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une rencontre avec la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Arlete Chimbinda, le diplomate soudanais a indiqué que son pays était en proie à un conflit civil depuis environ trois ans, qu'il a qualifié d'agression contre la population. La guerre civile au Soudan, qui a débuté en avril 2023, est en passe de devenir l'une des pires catastrophes humanitaires au monde. Le conflit entre les Forces armées soudanaises (SAF) et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR) a plongé plus de 30 millions de personnes dans la dépendance à l'aide humanitaire.

Renforcement des relations bilatérales

L'ambassadeur Abdelraouf Amir Ali Amir a déclaré que l'Angola et le Soudan entendaient renforcer leurs relations bilatérales dans les domaines politique, économique, diplomatique et culturel. Le diplomate a remercié l'Angola pour son soutien au renforcement de la coopération bilatérale et a souligné le caractère historique des relations entre les deux États.

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Les relations entre l'Angola et le Soudan sont caractérisées par l'amitié et une coopération politique, diplomatique et économique, avec une action conjointe forte au sein d'organisations régionales telles que la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). L'Angola joue un rôle actif dans la promotion de solutions pacifiques au conflit soudanais, en plaidant pour un cessez-le-feu et en condamnant le soutien extérieur à la guerre.