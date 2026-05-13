Togo: Le cacao togolais vise l'excellence

Le Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC) a annoncé mardi l'inauguration dans quelques jours, à Abrewankor, dans la préfecture de Wawa, d'un centre de traitement post-récolte de cacao d'excellence, une infrastructure édifiée au coeur même de la zone de production.

Installé sur une terrainde plus de 1,37 hectare, le centre comprend un magasin de stockage de 25 tonnes minimum, un hall de fermentation, 5 tunnels de séchage, des dortoirs, un système d'adduction d'eau potable et une électrification solaire. Il est également équipé de motos et de tricycles pour la collecte du cacao dans les 13 villages de la préfecture de Wawa impliqués dans le projet.

D'un coût total de 160 millions de Fcfa le centre a été entièrement financé sur fonds propres du CCFCC. Les travaux ont démarré en octobre 2025 et sont désormais achevés, s'inspirant d'un modèle de centre d'excellence du Cameroun.

L'objectif est de mettre sur des marchés de niche internationaux 100 tonnes de cacao d'excellence dès la première année, avec une montée en volume progressive les campagnes suivantes.

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À terme, le Togo vise une place sur la liste restreinte des pays producteurs de cacao fins et aromatisés dans le monde, un segment à haute valeur ajoutée encore dominé par quelques pays.

La cérémonie d'inauguration, fixée au 23 mai verra la présence de membres du gouvernement, du directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao (ICCO), du directeur du Conseil interprofessionnel cacao-café du Cameroun, des grands chocolatiers français et des partenaires de la Maison des Yvelines.

La gestion du centre sera confiée à l'Union des sociétés coopératives des producteurs de café et de cacao.