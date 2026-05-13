Ethiopie: Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, arrive à Addis-Abeba

Addis Ababa — Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, est arrivé mardi soir à Addis-Abeba.

À son arrivée à l'aéroport international Bole d'Addis-Abeba, M. Guterres a été chaleureusement accueilli par le vice-Premier ministre éthiopien, Temesgen Tiruneh.

Dans un message publié sur son compte officiel X, M. Temesgen a souhaité la bienvenue au chef de l'ONU, décrivant l'Éthiopie comme la « terre des origines » et Addis-Abeba comme « le coeur diplomatique dynamique de l'Afrique ».

« Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, bienvenue en Éthiopie, la Terre des origines, et à Addis-Abeba, le coeur diplomatique dynamique de l'Afrique », a écrit Temesgen.

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Le vice-Premier ministre a déclaré que la visite de M. Guterres intervenait à un moment crucial pour l'Éthiopie, alors que le pays traverse une période de profonde transformation.

« À ce moment charnière de l'histoire de notre nation, alors que l'Éthiopie s'engage avec détermination et renouveau dans une transformation profonde, votre présence revêt une importance qui dépasse le simple cadre d'une cérémonie », a-t-il déclaré.

M. Temesgen a ajouté que cette visite renforçait l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la coopération multilatérale et de la diplomatie.

« Elle affirme notre engagement commun en faveur du multilatéralisme, du dialogue et d'un avenir façonné par la coopération et un objectif commun », a-t-il déclaré.

Il a également exprimé l'espoir que le séjour du secrétaire général de l'ONU en Éthiopie soit à la fois productif et mémorable.

« Puisse votre séjour parmi nous être non seulement fructueux sur le plan diplomatique, mais aussi profondément mémorable, imprégné de l'esprit, de l'histoire et de la dignité immuable de la Terre des origines », a-t-il ajouté.

Addis-Abeba est une plaque tournante diplomatique majeure en Afrique et abrite les sièges de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.

La visite de M. Guterres devrait inclure des rencontres diplomatiques de haut niveau.