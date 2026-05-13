La Côte d'Ivoire est le pays choisi cette année pour abriter l'Assemblée générale annuelle (Aga) 2026 de l'Identity for all in Africa (ID4Africa). Cette Assemblée générale annuelle, selon un communiqué officiel, est prévue du 12 au 15 mai 2026, au Parc des expositions, à Abidjan - Port-Bouët.

Cette rencontre, qui se veut un rendez-vous majeur de l'écosystème africain de l'identité numérique, réunira des représentants de gouvernements, d'institutions publiques. Il faudra aussi compter, selon notre source, des acteurs privés, des agences de développement, experts et partenaires internationaux autour des enjeux liés à la gouvernance numérique, à la biométrie et aux solutions digitales sécurisées.

Cette référence continentale en matière d'identification numérique constituera une plateforme privilégiée d'échanges, d'innovations et de coopération entre les principaux acteurs du secteur.

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Dans cette optique, les participants mettront cette rencontre à profit pour s'imprégner par exemple du modèle ivoirien en matière de demande de visa d'entrée en Côte d'Ivoire ; de service de délivrance d'actes d'état civil ou de certificats de nationalité, opérationnels dans plusieurs administrations locales et en matière de bornes de délivrance de visas biométriques effectives en Côte d'Ivoire. Les participants pourront également découvrir les innovations sur la digitalisation des services administratifs sécurisée.

Il est bon de rappeler que cette Assemblée générale se tient depuis 2015. Pour l'année 2025, elle s'est tenue à Addis-Abeba, en Ethiopie.