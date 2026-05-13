Angola: Visite du Président du pays à la centrale de dessalement de Fouka 2 en Algérie

Alger — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a visité ce mardi la centrale de dessalement de Fouka 2, située dans la province de Tipaza, en Algérie, dans le cadre de son programme de coopération bilatérale.

Le Chef d'État angolais a reçu des explications techniques sur le fonctionnement de cette infrastructure, considérée comme l'une des plus importantes stations de dessalement de la région, chargée de l'approvisionnement en eau potable des familles. Cette visite lui a permis d'observer les méthodes de captage, de traitement et de distribution de l'eau, ainsi que les solutions technologiques mises en oeuvre pour répondre aux défis liés à la pénurie d'eau.

L'Algérie dispose d'un réseau hydrographique limité, marqué par des cours d'eau temporaires et des oueds (lits asséchés qui se remplissent pendant la saison des pluies), notamment dans le sud désertique. De même, le désert algérien couvre environ 80 à 83 % du territoire du pays, constituant la plus grande partie du Sahara en Afrique du Nord. L'Algérie bénéficie d'une situation stratégique en Afrique du Nord, avec un important littoral méditerranéen. Son littoral s'étend sur environ 998 km.

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L'Algérie est un leader mondial du dessalement d'eau de mer, utilisant intensivement cette technologie pour lutter contre la sécheresse et le stress hydrique. Avec la mise en service de nouvelles unités en 2025 et des projets en cours pour 2026, la capacité totale de dessalement de l'Algérie dépasse les 2 millions de m³ par jour. L'Algérie exploite actuellement 19 usines de dessalement d'eau de mer, principalement destinées à la consommation domestique.

Ces usines couvrent déjà entre 40 et 42 % de la consommation d'eau potable du pays. L'eau produite est également distribuée aux centres agricoles et industriels, mais la priorité reste la consommation humaine.

Perspectives d'avenir 2030

Des études indiquent que le gouvernement algérien a mis en place un plan stratégique visant à porter la part du dessalement à 60 % des besoins nationaux en eau potable d'ici 2030, réduisant ainsi la dépendance aux conditions climatiques. La visite du Président João Lourenço en Algérie s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans des secteurs stratégiques d'intérêt commun. Après avoir visité la centrale de dessalement d'eau de mer de Fouka 2, située dans la wilaya de Tipaza, à l'ouest d'Alger, le Président angolais s'est rendu à l'École supérieure d'intelligence artificielle.