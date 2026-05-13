Angola: Le Président angolais met en avant la coopération stratégique entre le pays et l'Algérie

Alger — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a souligné ce mardi, devant le Parlement algérien, le niveau de coopération entre l'Angola et l'Algérie, qui influe sur la définition des politiques stratégiques relatives à la commercialisation des hydrocarbures, principal produit d'exportation angolais.

Dans son discours, le chef de l'État a insisté sur le fait que la construction de Sonangol a bénéficié de l'expérience et du soutien de l'Algérie, pays avec lequel l'Angola entretient une solide coopération commerciale grâce au partenariat entre la compagnie pétrolière angolaise et son homologue algérienne, Sonatrach. Ce partenariat, a-t-il déclaré, place les deux entreprises à un niveau d'excellence dans le contexte de la transition énergétique en Afrique. João Lourenço a affirmé que le passé commun des deux pays a consolidé une relation d'amitié et de coopération toujours aussi dynamique.

Cette voie, a-t-il ajouté, renforce la responsabilité partagée d'utiliser les instruments disponibles pour construire un avenir fondé sur la solidarité, l'entraide et la complémentarité des compétences. Dans ce contexte, le Président angolais a plaidé pour l'élargissement de la coopération bilatérale à des secteurs stratégiques tels que les transports, les infrastructures, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et le développement technologique, considérés comme fondamentaux pour le progrès durable des deux nations.

Sur le plan économique, João Lourenço a affirmé que l'Angola partage l'orientation algérienne qui valorise le commerce intra-africain et privilégie l'acquisition de produits manufacturés sur le continent. João Lourenço a estimé que cette approche renforce le rôle de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) comme instrument essentiel à la création d'un marché commun africain et comme moteur du développement économique du continent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Président angolais a également souligné l'engagement en faveur de la formation professionnelle et a mis en avant l'initiative algérienne d'octroyer 8 000 bourses d'études dans divers domaines, dont bénéficient également les jeunes Angolais. L'intervention de João Lourenço est intervenue après la signature, lundi, de 11 instruments de coopération juridique entre l'Angola et l'Algérie, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, des transports, des mines, des ressources en eau, de la formation professionnelle, des services postaux et des télécommunications.