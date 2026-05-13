Angola: La PGF neutralise des engins explosifs de divers calibres à Ombadja

12 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par PEM/LHE/SC/LUZ

Ondjiva — Trente-cinq engins explosifs non explosés de divers calibres ont été neutralisés et enlevés ce week-end dans la municipalité d'Ombadja, province de Cunene, par la Brigade de déminage de la 13e Unité de Police des gardes-frontières (PGF).

Parmi les engins retrouvés dans les communes de Xangongo et d'Ombala yo Mungo figurent deux mines antichar, 17 obus de 82 mm, six grenades, six lance-roquettes RPG-7 avec leurs charges, trois roquettes HEAT 35IN et 3 800 munitions diverses. L'information a été communiquée mardi à l'ANGOP par le porte-parole du Commandement national de la police de Cunene, l'inspecteur Lino Chipalanga, qui a précisé que l'enlèvement de ces engins faisait suite à des plaintes déposées par les communautés elles-mêmes.

« L'intervention rapide des spécialistes de la 13e Unité de la Police des frontières (PGF) à Cunene, pour le déminage et la neutralisation des explosifs qui représentaient un grave danger, vise à garantir la sécurité des habitants», a-t-il souligné. Lino Chipalanga a souligné l'engagement de la brigade à garantir la sécurité de la circulation des personnes et des biens, notamment pour les familles paysannes.

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L'agriculteur Mário Afeni a salué le travail de déminage qui a permis d'assurer la sécurité de la communauté, tant pour les personnes que pour le bétail. Cunene est une région marquée par un passé de conflits et d'utilisation d'engins explosifs. On y recense actuellement 35 zones minées potentielles, la commune de Môngua étant la plus préoccupante, avec une superficie de 4 517 653 mètres carrés à déminer. La province compte actuellement deux opérateurs de déminage : la Police des frontières et le Centre national de déminage.

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