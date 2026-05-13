Afrique: La Déclaration de Nairobi insiste sur des solutions africaines aux crises africaines

Les dirigeants africains ont plaidé mardi, à Nairobi, à l'occasion du sommet "Africa Foward", pour des solutions africaines aux crises qui frappent le continent.

Dans la Déclaration de Nairobi ayant sanctionné le sommet Africa Foward, les dirigeants du continent ont largement évoqué les questions de paix et de sécurité.

"Sur la paix et la sécurité, nous avons tenu des travaux qui ont permis d'aboutir à un document dans lequel nous avons réaffirmé une évidence trop longtemps ignorée ou oubliée : les solutions africaines doivent être au coeur des crises africaines", a déclaré le président français Emmanuel Macron.

Lors d'une conférence de presse aux côtés de William Ruto le chef de l'Etat du Kenya, hôte du sommet, le dirigeant français a rappelé que "des outils existent".

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Emmanuel Macron a cité les médiations, les opérations de paix, les cadres régionaux, ajoutant qu'ils "doivent être pleinement soutenus".

Il a assuré que "la France sera au rendez-vous de cet engagement en appui, en partenaire toujours".

A Nairobi, les dirigeants ont réaffirmé ensemble leur détermination à "oeuvrer pour des solutions politique durables notamment dans les Grands Lacs et au Soudan, car il ne peut y avoir de développement sans stabilité", a dit M. Macron.

Il a souligné qu'il ne pouvait y avoir de développement en Afrique "sans respect de la souveraineté des Etats, sans la fin des interférences extérieures, sans un effort pour mettre fin à la privatisation de la sécurité".

Selon lui, "il y a un soutien de tous les membres visant à mettre fin à l'usage abusif du droit de véto au Conseil de sécurité de l'ONU en cas de crimes de masse".

Emmanuel Macron a assuré qu'il allait discuter de tous ces sujets, dés mercredi, à Addis Abeba avec le président de la Commission de l'Union africaine et le secrétaire général de l'ONU.

Dans la "Déclaration de Nairobi", les dirigeants ont aussi appelé à une nouvelle gouvernance financière, insistant également sur l'Intelligence artificielle, et l'économie verte.

A Nairobi, les dirigeants ont eu une conversation productive sur l'avenir de l'Afrique et notre coopération avec les partenaires de développement, y compris la France", a déclaré William Ruto, le président du Kenya.

Selon lui, les chefs d'État ont convenu de bâtir des partenariats fondés sur le respect mutuel, le co-investissement, la prospérité partagée et l'égalité souveraine des nations.

Le sommet a pris des engagements fermes concernant les priorités de transformation de l'Afrique, a dit William Ruto.

Les dirigeants doivent maintenant "transformer chaque engagement en capital, chaque dialogue en mise en oeuvre concrète, et chaque ambition en progrès tangibles" pour les populations africaines.

L'Afrique "n'attend pas d'être invitée à l'avenir", a déclaré le président kényan, soulignant que le continent "construit cet avenir dès maintenant, ensemble avec ses amis et partenaires".

De Nairobi, les dirigeants adressent "un message clair au monde : l'Afrique est prête à prendre les rênes, prête à s'associer, et prête à façonner un avenir plus équilibré et prospère", a dit M. Ruto.

Il a remercié le président Macron pour "son engagement à rééquilibrer la relation avec l'Afrique, et pour avoir démontré qu'il est un véritable ami", du continent.