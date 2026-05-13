Angola: Le Festival infantile 2026 rassemblera environ 500 enfants dans l'ensemble du pays

Luanda — Environ 500 enfants de différentes provinces du pays vont participer le 1er juin de cette année, à l'édition spéciale du Festival des enfants 2026, une initiative de la Radio nationale d'Angola (RNA) et de la société minière de Chitotolo.

L'événement, officiellement lancé ce mardi à Luanda, vise à célébrer la Journée internationale de l'enfance, le 1er juin.

Dans sa déclaration à la presse, en marge de la conférence de presse sur le lancement du festival, le porte-parole de l'événement, Joaquim Freitas, a annoncé que cette édition sera égayée par la musique, la danse, la poésie, concours et foire du livre.

Pour le spectacle de chant pour enfants, 12 enfants seront sélectionnés lors d'un casting qui sera organisé par la RNA, a-t-il fait savoir.

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Les enfants sélectionnés se produiront sur scène avec des musiciens de renom, tel que Maya Cool, qui parraine l'événement.

Cette année, a-t-il ajouté, l'événement qui aura lieu au Centre de conférences Paz Flor à Luanda, priorise des chansons sur la conscience écologique.

« L'entreprise de services publics ELISAL s'est jointe au projet pour récompenser la meilleure chanson abordée sur le thème de la protection de l'environnement, afin d'éveiller les jeunes enfants sur la durabilité », a-t-il souligné.

Pour sa part, Cíntia Afonso, coordinatrice du Bureau de durabilité de la société minière de Chitotolo, a indiqué que ce partenariat est aligné sur les objectifs d'impact social de la société minière.

« Nous ferons venir des enfants issus des institutions que nous soutenons, y compris des groupes de danse et des chanteurs d'écoles bénéficiaires de notre intervention à Lunda-Norteo », a-t-elle précisé.

La responsable a par ailleurs exhorté les parents à investir dans la formation complète de leurs enfants, plaidant pour un équilibre entre enseignement scolaire, arts et religion, piliers essentiels à la construction d'une société stable et au développement d'enfants « surdoués ».

Le Festival des enfants RNA est l'un des plus importants événements musicaux pour enfants en Angola, organisé par la station de radio, aura lieu en juin (Mois de l'enfance).