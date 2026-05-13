Ile Maurice: Ally Moortooza Boolaky auditionné par la Financial Crimes Commission

12 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Ally Moortooza Boolaky, influenceur très suivi sur les réseaux sociaux est actuellement entendu par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre d'une enquête liée à des soupçons de corruption.

Selon les informations recueillies, cette audition se déroule dans les locaux de la FCC en présence de son homme de loi. Connu sur les plateformes sociales sous le nom d'«Ally Royals», l'influenceur originaire de Camp-de-Masque, fait l'objet d'un exercice d'interrogatoire mené par la commission anticorruption dans le cadre d'investigations actuellement en cours. L'enquête se poursuit.

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