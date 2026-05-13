Ile Maurice: Ally Moortooza Boolaky arrêté par la Financial Crimes Commission

13 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Ally Moortooza Boolaky, influenceur très suivi sur les réseaux sociaux et originaire de Camp-de-Masque, a été arrêté dans la soirée, vers 23 h 50, par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC), dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de corruption.

Connu sous le nom d'«Ally Royals» sur les réseaux sociaux, il fait face à deux accusations, notamment de corruption et de trafic d'influence. Il passera la nuit au poste de police de Midlands avant de comparaître devant la justice ce mercredi. À sa sortie des locaux de la FCC, il a déclaré : «C'est du n'importe quoi et bientôt, on saura la vérité.»

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