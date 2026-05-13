Ile Maurice: Un troisième trimestre avec des revenus en hausse de 30 % pour Medine

Rs 6 milliards. C'est le chiffre d'affaires consolidé enregistré par le groupe Medine pour les neuf mois se terminant au 31 mars. Dans le même temps, le bénéfice net s'est établi à Rs 1,308 milliard, tandis que l'Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation (EBITDA) a atteint Rs 1,5 milliard.

Sur la période, les revenus opérationnels ont progressé de 30 %, portés par les performances des différents pôles d'activité ainsi que par la contribution de projets immobiliers finalisés.

Dans le détail, l'immobilier est resté le principal moteur, avec Rs 3,7 milliards de revenus. Ce résultat a découlé notamment des ventes du projet Pierrefonds, dont la reconnaissance est intervenue après un décalage observé lors de l'exercice précédent. Par ailleurs, la gestion d'actifs a poursuivi sa progression avec une hausse de 14 %, soutenue par l'activité du Cascavelle Shopping Village, qui a continué d'attirer de nouvelles enseignes et de renforcer son attractivité commerciale.

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Du côté de l'agriculture, les revenus ont atteint Rs 1,1 milliard. Cette évolution a été portée par une hausse de 16 % de la production de canne à sucre, ainsi que par une optimisation des opérations. Toutefois, les cultures vivrières ont enregistré des résultats contrastés selon les segments.

En parallèle, le pôle loisirs a enregistré une progression. Les revenus de Casela Nature Parks ont augmenté de 13 %, avec une progression de 24% de son EBITDA, dans un contexte de hausse de la fréquentation. De son côté, le segment Sports et hôtellerie a progressé de 22%, soutenu par une amélioration du taux d'occupation et une hausse de l'activité au Tamarina Golf.

Dans l'éducation, les revenus ont augmenté de 20 % pour atteindre Rs 80 millions. Cette progression a été soutenue notamment par le partenariat avec Middlesex University, ainsi que par le développement progressif de l'offre académique. Sur le plan financier, la notation CARE MAU A ; Stable a été maintenue. Dans le même temps, la dette nette s'est élevée à Rs 5,6 milliards au 31 mars 2026, en lien avec la poursuite des investissements dans les différents secteurs du groupe.

Enfin, dans un contexte international marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques, le groupe a indiqué avoir poursuivi ses efforts d'optimisation des coûts et de renforcement de l'efficacité opérationnelle, tout en s'appuyant sur la diversification de ses activités.