Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 mai 2026

revue de presse

Afrique : L'UNESCO alerte sur les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur

L’enseignement supérieur mondial poursuit son expansion, mais l’Afrique subsaharienne reste en marge de cette dynamique. C’est l’un des principaux constats du premier rapport de l'UNESCO sur les tendances mondiales de l'enseignement supérieur, publié ce 12 mai 2026 et couvrant les données de 146 pays.

Selon l’organisation, le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur à travers le monde est passé d’environ 100 millions en 2000 à 269 millions en 2024. Cette progression s’accompagne toutefois de profondes inégalités régionales.

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Alors que près de 80 % des jeunes en Europe occidentale et en Amérique du Nord accèdent aujourd’hui à l’enseignement supérieur, ce taux reste limité à 9 % en Afrique subsaharienne, le plus faible niveau enregistré au niveau mondial. (Source allAfrica)

Bassek Ba Kobhio, figure emblématique du cinéma africain, s'est éteint

Bassek Ba Kobhio, réalisateur et écrivain est décédé le 12 mai 2026 à Yaoundé au Cameroun à l‘âge de 69 ans.

Figure emblématique du cinéma africain, il a fondé le Festival International de Cinéma Festival Écrans Noirs en 1997. Il a consacré sa vie à la promotion du 7ᵉ art sur le continent et à la valorisation des talents africains.

L’événement constitue une tribune prestigieuse pour le cinéma africain et un espace de rencontre unique pour les professionnels et les passionnés du monde entier. (Source Africanews)

Le Parlement burkinabè ratifie quatre protocoles pour renforcer l’AES

L’Assemblée législative de transition (ALT) du Burkina Faso a adopté mardi à l’unanimité quatre projets de loi ratifiant des protocoles additionnels au Traité instituant la Confédération des États du Sahel (AES), marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Approuvés par les 59 députés présents, les textes portent sur la coordination des actions diplomatiques, le développement, la défense et la sécurité, ainsi que l’organisation des sessions confédérales des parlements des trois États membres de l’AES.

Les projets de loi ont été présentés devant les députés par la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité (CAEDS), à l’initiative du ministère burkinabè des Affaires étrangères. Les protocoles concernés avaient été signés le 23 mai 2025 à Bamako. (Source Apanews)

Lac Tchad : Boko Haram en fuite après des opérations militaires conjointes

Des combattants du groupe jihadiste Boko Haram ont fui plusieurs de leurs bases installées sur le lac Tchad après une série de frappes aériennes et d’opérations terrestres coordonnées par le Tchad, le Nigeria et le Niger, selon des témoignages et une source sécuritaire nigériane.

Depuis vendredi, l’armée tchadienne mène des frappes contre des positions de Boko Haram situées sur des îles reculées du lac Tchad, vaste zone marécageuse à cheval entre le Nigeria, le Chad, le Niger et le Cameroun.

Selon plusieurs sources locales, les jihadistes ont quitté des îles comme Dogon Chukwu, Kangarwa ou encore Gashakar à bord de petites embarcations avec leurs familles. Des affrontements auraient également opposé des soldats tchadiens à des combattants jihadistes sur l’île de Kaukeri, considérée comme l’un des principaux bastions du groupe dans la région. (Source Africa Radio)

Journalistes condamnés en Tunisie : La justice confirme leur peine de prison en appel

Les deux journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies, emprisonnés depuis le 11 mai 2024, ont vu leur peine de trois ans et demi de prison pour « blanchiment d'argent », confirmées en appel le mardi 12 mai. Un « acharnement judiciaire », selon l'ONG Reporters sans frontières (RSF).

« Le régime continue dans sa lancée en maintenant l’injustice », dénonce Meriem Zeghidi, en colère après le verdict rendu par la Cour d’appel de Tunis contre son frère Mourad Zeghidi et son collègue Borhen Bsaies.

Pendant une audience de plus de trois heures, les avocats ont de nouveau dénoncé le manque de preuves dans le dossier sur les questions de « blanchiment d’argent » ou de « malversation financière » pour lesquels ils sont condamnés. (Source RFI)

Présidentielle en Ouganda : Yoweri Museveni réélu sans surprise pour un septième mandat

Le chef de l’État depuis 1986 a été proclamé vainqueur par la commission électorale. Le scrutin, pour lequel des observateurs ont dénoncé un climat d’intimidation ayant « érodé la confiance du public », s’est soldé par un résultat de 71,65 % des suffrages pour Yoweri Museveni, contre 24,72 % pour Bobi Wine.

Yoweri Museveni, à la tête de l’Ouganda depuis 1986, a été sans surprise proclamé vainqueur, samedi 17 janvier, par la commission électorale, de l’élection présidentielle, un scrutin pour lequel des observateurs africains ont dénoncé un climat d’intimidation ayant « érodé la confiance du public ».

Yoweri Museveni, ex-guérillero âgé de 81 ans, remporte donc un septième mandat consécutif et prolonge ses presque 40 ans de règne en s’étant appuyé sur un contrôle total de l’appareil électoral et sécuritaire. Selon les résultats finaux annoncés par le président de la commission électorale, Simon Mugenyi Byabakama, Yoweri Museveni a remporté 71,65 % des suffrages, contre 24,72 % pour Bobi Wine. (Source Jeune Afrique)

Le Ghana va évacuer 300 de ses ressortissants d’Afrique du Sud après des incidents xénophobes

Dans un message publié sur le réseau social X, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a indiqué que le président John Dramani Mahama a donné son feu vert à cette opération.

« Son Excellence John Mahama a accordé l’approbation présidentielle pour l’évacuation immédiate de 300 Ghanéens d’Afrique du Sud », a déclaré le chef de la diplomatie ghanéenne.

Selon lui, ces ressortissants « en détresse », se sont enregistrés auprès de la Haute commission du Ghana à Pretoria après les récentes violences et manifestations visant des étrangers. Le ministre ghanéen a indiqué que le gouvernement assure vouloir « continuer à protéger le bien-être de tous les Ghanéens au pays comme à l’étranger ». (Source Le 360 Afrique)

Le cacao togolais vise l'excellence

Le Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC) a annoncé mardi l’inauguration dans quelques jours, à Abrewankor, dans la préfecture de Wawa, d'un centre de traitement post-récolte de cacao d’excellence, une infrastructure édifiée au cœur même de la zone de production.

Installé sur une terrainde plus de 1,37 hectare, le centre comprend un magasin de stockage de 25 tonnes minimum, un hall de fermentation, 5 tunnels de séchage, des dortoirs, un système d'adduction d'eau potable et une électrification solaire. Il est également équipé de motos et de tricycles pour la collecte du cacao dans les 13 villages de la préfecture de Wawa impliqués dans le projet.

D'un coût total de 160 millions de Fcfa le centre a été entièrement financé sur fonds propres du CCFCC. Les travaux ont démarré en octobre 2025 et sont désormais achevés, s'inspirant d'un modèle de centre d'excellence du Cameroun. (Source Togonews)

Gabon : Nouveau bras de fer entre enseignant au chômage et gouvernement

Plus de 800 enseignants issus des réseaux catholique, protestant, de l’Alliance chrétienne et islamique ont suspendu leurs cours le lundi 4 mai 2026 à Libreville, à l’issue d’un sit-in entamé le 27 avril devant le ministère de la Fonction publique, selon Gabonreview et L’Union.

Ces agents dénoncent l’absence de régularisation de leur statut administratif et de paiement d’un salaire, alors que le chef de l’État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, leur avait octroyé 1 000 postes budgétaires le 30 août 2023, au lendemain du coup d’État ayant renversé Ali Bongo Ondimba.

Reçus le jour même par la ministre de la Fonction publique, Laurence Mengue Me Nzoghe épouse Ndong, les représentants du collectif disent avoir été entendus sans obtenir de garanties concrètes. (Source Beninwebtv)

Gouvernance numérique - La Côte d'Ivoire abrite l'Assemblée générale 2026 des acteurs de l'écosystème

La Côte d'Ivoire est le pays choisi cette année pour abriter l'Assemblée générale annuelle (Aga) 2026 de l'Identity for all in Africa (ID4Africa). Cette Assemblée générale annuelle, selon un communiqué officiel, est prévue du 12 au 15 mai 2026, au Parc des expositions, à Abidjan - Port-Bouët.

Cette rencontre, qui se veut un rendez-vous majeur de l'écosystème africain de l'identité numérique, réunira des représentants de gouvernements, d'institutions publiques. Il faudra aussi compter, selon notre source, des acteurs privés, des agences de développement, experts et partenaires internationaux autour des enjeux liés à la gouvernance numérique, à la biométrie et aux solutions digitales sécurisées.

Cette référence continentale en matière d'identification numérique constituera une plateforme privilégiée d'échanges, d'innovations et de coopération entre les principaux acteurs du secteur. (Source Fratmat)