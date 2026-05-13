Ile Maurice: Navin Ramgoolam - « Le pays est un petit État par la terre mais un grand État par la mer»

12 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a plaidé en faveur d'une économie bleue durable lors de son discours d'ouverture à la table ronde consacrée à ce thème, dans le cadre du sommet Africa Forward ce mardi 12 mai, à Nairobi. «C'est une priorité stratégique et une réalité existentielle. Nous vivons des transformations profondes. Nous partageons un bien commun avec l'Afrique : l'océan. Nous portons aussi les voix des États insulaires. Maurice est un petit État par la terre mais un grand État par la mer», a soutenu le chef du gouvernement.

Dans son intervention, il a souligné que l'océan ne peut plus être considéré comme un simple espace géographique, mais comme une infrastructure vitale liée à la souveraineté, à la sécurité alimentaire, à la transition énergétique et au développement économique. Il a également évoqué les répercussions des tensions au Moyen-Orient sur le trafic maritime mondial, avec des routes commerciales perturbées et des milliers de navires immobilisés.

Enfin, le chef du gouvernement a souligné les défis auxquels l'Afrique fait face dans le développement de son économie bleue, notamment la pêche illégale, l'insécurité maritime, le manque d'investissements et les limites en matière de transfert de technologies.

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