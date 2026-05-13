Ile Maurice: Le rêve automobile devenu réalité pour Nadir Permessur

Âgé de 29 ans et habitant à New-Grove, Nadir Permessur est un jeune entrepreneur, à la tête de Wrap & Cut Studio, entreprise spécialisée dans la personnalisation et l'esthétique automobile. Passionné de voitures depuis son enfance, il s'est très tôt intéressé à leur customisation.

«Presque tous les membres de ma famille sont dans le même métier, alors j'ai appris grâce à mon oncle», explique-t-il. Au fil des années, Nadir a ainsi réussi à transformer sa passion en véritable projet professionnel.

Circuit familial

L'aventure de Wrap & Cut Studio a commencé grâce à sa mère, qui avait décidé d'ouvrir un garage devant leur maison. À ses débuts, l'entreprise n'avait que deux ou trois clients. Mais avec l'aide de TikTok, le studio s'est rapidement fait connaître. En peu de temps, des clients venant des quatre coins du pays ont commencé à solliciter ses services. Après deux ans d'activité, Nadir a ouvert un studio à Goodlands. Son frère dirige aujourd'hui le studio de Rose-Belle, tandis que son beau-frère a lancé son propre atelier, NA Customs, à Curepipe.

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«Ne jamais baisser les bras»

Nadir a quitté l'école en Form V pour se consacrer pleinement à cette activité. Il lui a fallu près de cinq ans pour perfectionner son savoirfaire. Aujourd'hui, avec l'aide de ses employés, il met tout en oeuvre pour offrir un travail moderne et de qualité à sa clientèle. Pour lui, la satisfaction du client est une priorité. Son ambition est claire : agrandir son studio, développer un garage plus moderne et luxueux, et continuer à proposer des services de qualité à un plus grand nombre de clients.

Nadir souhaite aussi transmettre un message aux jeunes : «Il ne faut jamais baisser les bras. Si vous croyez en votre talent et en votre métier, même avec peu de moyens, vous pouvez créer votre propre entreprise. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour commencer. Commencez petit à petit et croyez en vous, car ce sont vos propres mains qui construiront votre réussite.» Le parcours de Nadir Permessur illustre celui d'un jeune ayant réussi à transformer sa passion d'enfance en un job. À travers Wrap & Cut Studio, il souhaite continuer à innover, élargir sa clientèle et inspirer d'autres jeunes à croire en leurs rêves.