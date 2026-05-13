Afrique: Le continent invitée à définir avec 'lucidité' sa propre trajectoire énergétique face aux fluctuations des prix mondiaux

Dakar — Le secrétaire général du ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Cheikh Niane, invite l'Afrique, à définir, avec "lucidité" et "responsabilité", sa propre trajectoire énergétique pour améliorer son accès à l'énergie et faire face aux tensions des prix sur les marchés mondiaux.

"Face aux tensions sur les marchés mondiaux, aux exigences accrues de compétitivité et aux impératifs de la transition énergétique, l'Afrique est appelée à définir, avec lucidité et responsabilité, sa propre trajectoire énergétique", a-t-il fait valoir. Cheikh Niane a fait cette déclaration, mardi à Dakar, à l'ouverture de la 23e édition du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique.

Selon lui, le continent africain porte "une équation singulière", celle d'un territoire encore confronté à un déficit d'accès à l'énergie pour plusieurs millions de ses habitants, disposant dans le même temps, d'un potentiel exceptionnel en ressources fossiles, renouvelables et minières. Il estime que "le fait de concilier la satisfaction des besoins énergétiques croissants de nos populations, le développement industriel de nos économies et nos engagements climatiques constitue, sans doute, le défi le plus structurant de notre génération".

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Cheikh Niane est d'avis que le Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique, constitue aujourd'hui "une plateforme de référence" pour les échanges, le dialogue et la mise en relation entre les différents acteurs du secteur énergétique africain. Les thématiques prévues au cours de ce Salon touchent à l'essence même de notre souveraineté énergétique et permettront d'enrichir les réflexions et d'identifier des pistes d'action concrètes, a encore déclaré Cheikh Niane.

Les discussions porteront sur "les contrats extractifs, le financement, le contenu local, l'aval pétrolier et gazier, l'électricité, les énergies renouvelables, la formation et la transition énergétique", indique un doument.