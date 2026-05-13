Guinée: Le Ministre Facinet Sylla mobilise la BID et Bank of Africa autour des grands projets routiers guinéens

Le Ministre des Infrastructures, Facinet Sylla, a reçu ce lundi 11 mai 2026 une importante délégation conjointe de la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation (ICIEC), affiliée à la Banque Islamique de Développement, ainsi que de Bank of Africa.

Conduite par Raphaël Fofana, cette mission de haut niveau s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération autour des infrastructures stratégiques en République de Guinée. Au cours des échanges, le Ministre a présenté les missions et les grandes orientations du département des Infrastructures, tout en mettant en lumière les réformes engagées pour moderniser le secteur routier national.

Les discussions ont particulièrement porté sur le projet routier Labé-Tougué, considéré comme un axe structurant pour la connectivité et le désenclavement des zones de l'intérieur du pays. Ce projet bénéficie déjà de l'engagement conjoint de la République de Guinée et de la Banque Islamique de Développement.

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Le Ministre Facinet Sylla a également détaillé les besoins de financement liés aux projets routiers prioritaires sur l'ensemble du territoire national. Ces investissements s'inscrivent dans la vision du Programme Simandou 2040, cadre stratégique destiné à accélérer le développement socio-économique de la Guinée au cours des quinze prochaines années.

Insistant sur le rôle central des infrastructures routières, le Ministre a rappelé leur impact direct sur la mobilité des populations, la sécurité routière, l'intégration sous-régionale ainsi que le dynamisme économique national. À l'issue de cette audience, il a plaidé pour un renforcement de l'accompagnement financier des partenaires techniques et financiers afin d'accélérer la réalisation des grands projets routiers du pays.