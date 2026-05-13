Sénégal: Littérature jeunesse africaine - Les Éditions Saaraba rayonnent à l'international

La maison d'édition dakaroise Saaraba Éditions continue de faire rayonner la littérature jeunesse africaine sur la scène internationale. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Sud Quotidien, Saaraba annonce avoir obtenu deux distinctions récompensant son travail éditorial et son engagement en faveur des récits africains destinés à la jeunesse.

Fondée à Dakar en 2022 et affiliée au groupe français Editis, Saaraba Éditions s'est donnée pour mission de promouvoir des oeuvres ancrées dans les réalités africaines tout en restant ouvertes au dialogue avec le monde. La maison d'édition met particulièrement l'accent sur la transmission des savoirs, l'imaginaire et les enjeux contemporains à travers la littérature jeunesse.

La première distinction a été décernée en avril dernier à l'occasion de la Bologna Children's Book Fair, rendez-vous mondial incontournable de l'édition jeunesse. Saaraba y a reçu le prestigieux « Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year », dans la catégorie du meilleur éditeur jeunesse africain.

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Cette récompense vient saluer « la singularité du travail éditorial » de la maison ainsi que son engagement à publier des oeuvres « ambitieuses, sensibles et accessibles », mettant en lumière des voix et des imaginaires africains encore peu représentés dans l'édition internationale.

Pour Souleymane Gueye, cette reconnaissance constitue un signal fort pour les récits africains. « Recevoir ce prix à Bologne a été un moment profondément émouvant pour nous. Au-delà de la reconnaissance, il s'agit surtout d'un signal fort : les récits africains, notamment ceux destinés à la jeunesse, ont toute leur place dans les grandes conversations culturelles mondiales », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Quelques semaines plus tard, Saaraba a également été honorée à Nairobi lors du Africa Forward Fest, où elle a reçu le Prix de l'Édition Jeunesse Africaine (PEJA). Cette distinction récompense les initiatives éditoriales contribuant activement au développement de la littérature jeunesse sur le continent africain. Selon la maison d'édition, ces récompenses témoignent non seulement du travail collectif mené par l'équipe éditoriale, les auteurs, illustrateurs et partenaires, mais également de la vitalité croissante de l'édition jeunesse africaine à l'échelle internationale.

« Nous croyons profondément que la littérature jeunesse n'est pas un espace secondaire. C'est un espace fondateur. Les livres que nous donnons aujourd'hui aux enfants façonnent leur rapport au monde, à eux-mêmes et aux autres », souligne encore Souleymane Gueye. À travers ces distinctions, Saaraba Éditions entend également rendre hommage à l'ensemble des acteurs du livre qui oeuvrent quotidiennement à la circulation des histoires, des imaginaires et des savoirs à travers l'Afrique et au-delà.