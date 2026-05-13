Congo-Kinshasa: Début de la session de recyclage de plus de 60 OPJ du commissariat provincial de Kinshasa

12 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Police nationale congolaise (PNC), à travers le commissariat provincial de Kinshasa, organise du 12 mai au 8 juin une session de recyclage au bénéfice de 66 officiers de police judiciaire (OPJ).

Avec l'appui du PNUD, cet atelier de trois semaines vise à renforcer les capacités techniques, juridiques et éthiques des participants, en vue d'améliorer la qualité des procédures, la crédibilité des enquêtes et la confiance de la population envers les institutions judiciaires.

Cette session de recyclage, fruit de la collaboration entre le PNUD, la police de la MONUSCO et la Police nationale congolaise, illustre la pertinence du partenariat interinstitutionnel en matière de renforcement des capacités.

A un moment où la ville de Kinshasa fait face à une recrudescence de la criminalité, la PNC mise sur la professionnalisation et la modernisation de ses agents pour répondre plus efficacement aux attentes de la population.

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Pour le représentant résident du PNUD, la mise à jour régulière des compétences des OPJ est une nécessité, car ces derniers jouent un rôle clé dans la recherche de la vérité et la lutte contre l'impunité.

Suivez un extrait du discours de Stéphane Mulowayi:

A son tour, le coordonnateur adjoint de la formation au sein de la police de la MONUSCO estime que les OPJ ont intérêt à maîtriser la loi, afin d'assurer une bonne qualification juridique des faits et d'éviter de biaiser la chaîne pénale.

Pour sa part, le Directeur général adjoint des Ecoles de formation de la PNC souhaite que les enseignements dispensés durant cette session soient intégrés et appliqués dans les pratiques quotidiennes des OPJ, afin de renforcer l'efficacité des enquêtes, le respect des procédures et la protection des droits des justiciables.

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