Afrique: La place du souvenir africain-festival jazz afrika - Les figures féminines africaines célébrées

La 8e édition du festival JAZZ AFRIKA, dédiée cette année à la Côte d'Ivoire, a offert un moment de réflexion et d'émotion à travers un panel organisé le dimanche 10 mai 2026 à la Place du Souvenir Africain. Placée sous le thème : femme innovation créativité l'itinéraire d'une femme avant-gardiste. Cette rencontre a permis aux intervenants de saluer l'importance de promouvoir les jeunes filles dans les filières scientifiques et techniques. Les échanges ont particulièrement insisté sur la nécessité de démocratiser l'accès des femmes aux métiers du transport aérien et des sciences.

À travers cette rencontre, JAZZ AFRIKA a ainsi dépassé le simple cadre culturel pour ouvrir un espace de dialogue sur le leadership féminin africain, l'émancipation par les sciences et la transmission des valeurs aux nouvelles générations. Une manière pour le festival de célébrer non seulement la musique et la culture ivoirienne, mais aussi les figures féminines africaines qui ont osé briser les barrières sociales et professionnelles. Parmi les principaux intervenants figuraient David Gbatto et la docteure Aka Brou Nathalie, qui ont partagé des témoignages empreints d'admiration et de reconnaissance envers cette figure pionnière ivoirienne.

Prenant la parole en premier, David Gbatto a retracé la genèse de la Fondation Tano Kora et l'influence déterminante de Michèle Boni Yapi dans la naissance de cette structure culturelle et sociale. Il a expliqué que la fondation repose sur des valeurs de partage, d'éducation, d'art et d'engagement social directement inspirées de la défunte. Selon lui, l'esprit visionnaire de cette femme a profondément marqué ses enfants, notamment son fils Cédric Yapi, initiateur du projet.

Le responsable financier a également rappelé que la première action officielle de la fondation s'est tenue à Dakar, un symbole fort pour cette famille ivoirienne qui revient aujourd'hui dans la capitale sénégalaise afin d'honorer la mémoire de celle qu'il considère comme une « femme inspirante et avant-gardiste ».

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De son côté, la docteure Aka Brou Nathalie, amie de longue date de Michèle Boni Yapi, a livré un témoignage particulièrement poignant sur le parcours exceptionnel de cette dernière. Revenant sur leur jeunesse commune en Côte d'Ivoire, elle a raconté comment, dès les années 1980, Michèle Boni Yapi avait choisi de s'orienter vers un métier alors réservé aux hommes : la maintenance aéronautique.

« En 1983, une jeune fille de 18 ans qui décide de devenir technicienne aéronautique, c'était exceptionnel », a-t-elle rappelé devant un public composé d'étudiants, de professionnels et d'acteurs culturels. Elle a souligné le courage de cette pionnière qui avait intégré seule une promotion majoritairement masculine à Dakar avant de devenir la seule femme technicienne au sein d'Air Afrique.

Au-delà de sa carrière scientifique, les intervenants ont insisté sur les multiples talents de Michèle Boni Yapi, également passionnée de décoration intérieure, de couture et d'innovation. Son esprit créatif lui avait notamment permis de développer des activités génératrices de revenus dans le secteur aéronautique en Côte d'Ivoire après la fermeture d'Air Afrique.

Le panel a également enregistré les interventions de plusieurs personnalités sénégalaises issues du secteur aéronautique et institutionnel. Toutes ont salué l'importance de promouvoir les jeunes filles dans les filières scientifiques et techniques. Les échanges ont particulièrement insisté sur la nécessité de démocratiser l'accès des femmes aux métiers du transport aérien et des sciences.

À travers cette rencontre, JAZZ AFRIKA a ainsi dépassé le simple cadre culturel pour ouvrir un espace de dialogue sur le leadership féminin africain, l'émancipation par les sciences et la transmission des valeurs aux nouvelles générations. Une manière pour le festival de célébrer non seulement la musique et la culture ivoirienne, mais aussi les figures féminines africaines qui ont osé briser les barrières sociales et professionnelles.