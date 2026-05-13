Sénégal: Saly-Portudal - Validation des pôles régionaux de protection sociale

Ababacar Sédikh Niang, l'Adjoint au gouverneur de la région de Thiès chargé du Développement, a présidé, hier lundi, à Saly-Portudal, l'ouverture de l'atelier national de validation des arrêtés portant création, organisation et fonctionnement des pôles régionaux de protection sociale, ainsi que des feuilles de route des plateformes régionales. Une initiative saluée comme un pas décisif vers la territorialisation des politiques sociales au Sénégal.

« Cette rencontre témoigne d'une volonté ferme des plus hautes autorités de renforcer la territorialisation des politiques de protection sociale, en faisant des gouverneurs de région de véritables architectes du développement social dans leurs circonscriptions », a déclaré, dans son allocution d'ouverture, l'Adjoint au gouverneur de Thiès chargé du Développement

Rappelant la Stratégie nationale de protection sociale 2016-2035 et son ancrage dans la Vision « Sénégal 2050 » ainsi que la Stratégie nationale de développement 2025-2029, l'Adjoint au gouverneur de Thiès a insisté sur l'urgence d'une coordination territoriale. Les ateliers régionaux de renforcement des capacités, menés par la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) de décembre 2024 à octobre 2025, ont révélé « des besoins immenses, des ressources dispersées et des acteurs multiples aux stratégies insuffisamment coordonnées ».

Les pôles régionaux, présentés comme « la cheville ouvrière d'une protection sociale de proximité », viseront à coordonner les interventions des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales, des organisations communautaires et des partenaires. Face à une urbanisation rapide, un secteur informel dominant, un chômage endémique et des poches de pauvreté rurales, ces structures devront cibler les groupes vulnérables : personnes handicapées, femmes précaires et enfants en difficulté.

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« L'arrêté type doit être un document vivant, adaptable aux réalités territoriales, tout en garantissant une architecture nationale cohérente. Les feuilles de route régionales doivent être réalistes, adossées à des indicateurs mesurables et à des mécanismes de financement identifiés », a martelé Abar Kassemédié, appelant à un appui technique soutenu de la DGPSN pour éviter que ces outils ne restent « lettre morte ».

S'inscrivant dans la perspective de la nouvelle Stratégie nationale de protection sociale 2026-2050, cet atelier de deux jours devrait aboutir à des instruments « robustes, légitimes et opérationnels ». Le gouverneur s'est engagé à jouer le rôle de « chef d'orchestre » des pôles, sous réserve d'une co-construction solidaire. Les travaux se poursuivront avec un tour de table et des échanges approfondis.