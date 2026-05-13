Afrique de l'Ouest: Politique monétaire et crypto-actifs - Trois impératifs pour la BCEAO

La conférence du 8 mai 2026 organisée par la BCEAO à Dakar sur la problématique des opportunités et défis des crypto-actifs pour la stabilité monétaire et financière pose la bonne question. La réponse qui en découle n'est pas simple, mais elle pourrait tenir en trois impératifs.

Le premier est la mesure avant la régulation. La BCEAO ne peut pas réguler ce qu'elle ne mesure pas. La priorité absolue est de construire un système de surveillance des flux crypto en zone UEMOA (en partenariat avec les plateformes d'échange, les opérateurs de monnaie électronique et les services de renseignement financier nationaux).

Le deuxième est la réponse par la qualité monétaire. Les stablecoins prospèrent là où la monnaie nationale est perçue comme instable ou peu pratique. La meilleure défense de la BCEAO contre l'adoption massive des stablecoins est de rendre le FCFA aussi pratique, aussi rapide et aussi peu coûteux à utiliser que l'USDT. La PI-SPI (la plateforme de paiement instantané lancée en septembre 2025) est un pas dans cette direction. Une MDBC (Monnaie Digitale de Banque Centrale) FCFA serait le pas décisif.

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Le troisième est la coordination internationale. Les stablecoins sont émis à San Francisco par Circle et Tether, enregistrés dans des juridictions offshore, utilisés en Afrique de l'Ouest. Aucune banque centrale nationale ou régionale ne peut les réguler seule. La coordination avec le FMI, le FSB et les régulateurs des pays émetteurs est une condition nécessaire (même si elle est politiquement difficile à organiser).

Ce que Bâle prévoit sur les crypto-actifs

Le Comité de Bâle (l'instance internationale qui fixe les règles prudentielles pour les banques du monde entier) a publié en décembre 2022 son premier cadre complet sur les crypto-actifs. Entrée en vigueur prévue : janvier 2026. Pour les banques de la zone UEMOA, c'est une révolution silencieuse qui approche.

Le principe de base : tout classer selon le risque réel

Pendant des années, les régulateurs bancaires ont regardé les crypto-actifs de loin, sans savoir comment les intégrer dans leurs règles prudentielles. Bâle met fin à ce flou. Sa réponse tient en un principe simple : on classe, puis on calibre.

Concrètement, chaque crypto-actif qu'une banque détient dans son bilan est désormais rangé dans une catégorie précise (et cette catégorie détermine combien de fonds propres la banque doit mettre de côté en couverture). Plus l'actif est risqué, plus la couverture est élevée. Moins il est risqué, plus le traitement est favorable.

Les actifs traités comme des instruments classiques

Le premier groupe rassemble les crypto-actifs jugés suffisamment proches des instruments financiers traditionnels pour être traités de la même façon.

Le Groupe 1a concerne les actifs traditionnels simplement "tokenisés" (consiste à convertir des droits sur un actif (immobilier, actions, obligations) en jetons numériques (tokens) sur une blockchain, permettant une propriété fractionnée, une liquidité accrue et des transactions plus rapides. C'est un marché en pleine expansion, utilisé pour sécuriser des actifs réels (RWA) et optimiser les paiements). Une obligation d'État inscrite sur une blockchain reste une obligation d'État. Une action d'entreprise tokenisée reste une action d'entreprise. Le traitement prudentiel est identique à celui de l'actif d'origine. Aucune charge de capital supplémentaire.

Le Groupe 1b concerne les stablecoins (ces crypto-actifs dont la valeur est indexée sur une monnaie classique comme le dollar ou l'euro). Mais pas tous les stablecoins : seulement ceux qui peuvent prouver que leurs réserves sont réelles, vérifiables, suffisantes et liquides. Un stablecoin dollar adossé à 100% de bons du Trésor américain audités en temps réel entre dans cette catégorie. Il est traité comme un bon du Trésor américain (avec la pondération en risque correspondante).

La logique est limpide : ce qui compte, c'est l'actif sous-jacent, pas la forme numérique dans laquelle il est habillé.

Les actifs à traitement sévère

Le deuxième groupe rassemble tous les crypto-actifs qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont adossés à quelque chose de solide et de vérifiable : Bitcoin, Ethereum, et la grande majorité des tokens circulant sur les marchés en font partie.

Pour ces actifs, Bâle applique une pondération en risque de 1 250%. Ce chiffre mérite d'être compris dans ses implications concrètes. Si une banque détient 100 millions de FCFA de Bitcoin, elle doit provisionner 1 250 millions de FCFA de fonds propres en couverture.

C'est douze fois et demie la valeur de la position. En pratique, aucune banque ne peut rentabiliser une telle charge. C'est une quasi-interdiction économique (sans être une interdiction juridique).

La distinction entre Groupe 2a (actifs avec instruments de couverture) et Groupe 2b (actifs sans aucune garantie) existe, mais le traitement reste prohibitif dans les deux cas.

Le plafond global : 2% des fonds propres

Au-delà de la pondération par actif, Bâle fixe une limite globale. Une banque ne peut pas détenir plus de 2% (Pour les banques de taille moyenne (la majorité des établissements de la zone) 2% est une contrainte très serrée) de ses fonds propres de base en crypto-actifs du Groupe 2. Au-delà de ce seuil, les exigences de capital deviennent exponentiellement punitives.

Les banques commerciales avaient plaidé pour un plafond à 5%. Le Comité a tenu ferme à 2% (notamment après les effondrements spectaculaires de Terra/LUNA en mai 2022 et de la plateforme FTX en novembre 2022, qui ont démontré que la volatilité de ces actifs pouvait être systémique).

Les trois piliers dans leur version numérique

Le cadre bâlois sur les crypto-actifs reprend l'architecture des trois piliers qui structurent toute la réglementation bancaire internationale.

Le premier pilier (les fonds propres minimaux) est le plus avancé. C'est la classification en Groupe 1 et 2 et les pondérations en risque décrites ci-dessus. Il s'applique à toutes les expositions directes des banques aux crypto-actifs.

Le deuxième pilier (la supervision prudentielle) impose aux banques de démontrer à leurs superviseurs qu'elles disposent de systèmes de gestion des risques adaptés aux spécificités des crypto-actifs. Volatilité extrême, marchés ouverts 24h/24, risque opérationnel lié aux infrastructures blockchain, incertitudes juridiques : autant de dimensions que les dispositifs de gestion des risques classiques ne couvrent pas.

Le troisième pilier (la transparence) impose aux banques de publier leurs expositions aux crypto-actifs dans leurs rapports prudentiels. Le marché doit pouvoir observer et sanctionner les banques qui prennent des risques excessifs. C'est la discipline par la visibilité.

Trois questions pour les banques de la zone UEMOA

Deux réalités coexistent

La première est rassurante : les banques de la zone UEMOA n'ont, dans leur grande majorité, pas d'exposition directe significative aux crypto-actifs dans leurs bilans. La réglementation bâloise, si elle était transposée demain, ne les obligerait à rien d'urgent à court terme.

La seconde est plus préoccupante. La BCEAO n'a pas encore transposé ces normes dans son dispositif prudentiel. Les banques de la zone peuvent théoriquement prendre des positions en crypto-actifs sans contrainte réglementaire spécifique. Ce qui est à la fois une liberté dangereuse et un vide qu'il faudra combler.

Dans ce contexte, trois questions pratiques se posent

Comment une banque ivoirienne ou sénégalaise devra-t-elle classer l'USDT qu'elle détient éventuellement : Groupe 1b si ses réserves sont vérifiables, Groupe 2b sinon ? ; comment valoriser une position Bitcoin à la juste valeur de marché dans un bilan libellé en FCFA ? ; et comment un superviseur bancaire de la zone développe-t-il la compétence technique nécessaire pour auditer ces nouvelles expositions ?

Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles sont les chantiers concrets que la conférence du 8 mai 2026 a ouverts, et auxquels la BCEAO devra répondre avec des textes.

Ce que Bâle ne règle pas

La norme bâloise s'applique aux banques internationalement actives. Elle encadre ce que les banques peuvent détenir dans leurs bilans. Elle ne régule pas : les détenteurs non bancaires (particuliers, entreprises, fintechs) qui peuvent détenir autant de Bitcoin ou d'USDT qu'ils le souhaitent sans contrainte prudentielle. C'est l'angle mort principal : la réglementation bâloise protège les banques, pas le système financier dans son ensemble.

Les plateformes d'échange (Binance, Coinbase, les échanges décentralisés) qui opèrent hors du périmètre bâlois et qui sont les véhicules principaux de l'adoption des crypto-actifs en Afrique de l'Ouest.

Les stablecoins algorithmiques (comme feu Terra/LUNA) dont le mécanisme de stabilisation n'est pas adossé à des réserves réelles mais à des algorithmes. Leur classification dans le Groupe 1b est théoriquement possible mais les critères d'éligibilité sont très stricts. En pratique, la plupart échouent au test.

Les prochains chantiers de la modernisation prudentielle

Bâle sur les crypto-actifs, c'est essentiellement trois principes : classer selon le risque réel, capitaliser en proportion de ce risque, et publier pour discipliner le marché. C'est un cadre intelligent, progressif, et calibré pour ne pas tuer l'innovation tout en protégeant la stabilité financière.

Pour la zone UEMOA, le message est double. D'un côté, ce cadre fournit une architecture toute faite que la BCEAO peut adapter sans repartir de zéro (ce qui est un gain de temps précieux). De l'autre, sa transposition suppose une capacité de supervision technique que les autorités de contrôle bancaire de plusieurs pays de la zone ne possèdent pas encore : comment vérifier la qualité des réserves d'un stablecoin ? Comment valoriser une position Bitcoin dans le bilan d'une banque ? Comment auditer un smart contract (contrats intelligents) ?

Ces questions ne sont pas rhétoriques. Ce sont les prochains chantiers de la modernisation prudentielle en Afrique de l'Ouest, et la conférence du 8 mai en est le point de départ.