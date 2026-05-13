Tunisie: Port de Radès - Le blocage qui étrangle l'économie tunisienne...

L'expert économique Moez Joudi a appelé, lundi 11 mai 2026, à une réforme en profondeur des politiques économiques et logistiques en Tunisie, estimant que le système portuaire et les services qui y sont liés nécessitent une modernisation urgente pour répondre aux exigences de compétitivité internationale.

Intervenant sur Express Fm, il a souligné que le débat autour de la Société tunisienne d'acconage et de manutention (STAM) doit être abordé de manière technique, loin des considérations idéologiques ou politiques. Selon lui, l'objectif principal doit rester l'amélioration de la qualité des services et de la performance logistique au service de l'économie nationale.

Le port de Radès pointé du doigt

Moez Joudi a estimé que l'économie tunisienne souffre depuis plusieurs années d'une dégradation des indicateurs logistiques, citant notamment le port de Radès comme principal point de blocage pour les entreprises, qu'elles soient exportatrices ou importatrices.

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Il a expliqué que les lenteurs dans le traitement des marchandises et l'inefficacité de certains services portuaires ont un impact direct sur la compétitivité du pays et sur son attractivité en matière d'investissement.

L'expert a aussi précisé que l'ouverture du secteur logistique à des opérateurs privés ne signifie pas une privatisation des entreprises publiques, mais vise plutôt à introduire davantage de concurrence afin d'améliorer la qualité des services, réduire les coûts et raccourcir les délais de traitement.

Il a rappelé que plusieurs grands ports internationaux, tels que Rotterdam, Marseille ou Dubaï, reposent sur des modèles de gestion impliquant plusieurs opérateurs spécialisés en concurrence, ce qui permet d'optimiser la performance et la fluidité des échanges.

En conclusion, Moez Joudi a appelé le président de la République à effectuer une visite au port de Radès afin de constater directement les difficultés opérationnelles rencontrées sur le terrain.

Il a estimé que la réforme du système logistique constitue un levier essentiel pour améliorer le climat des affaires, encourager l'investissement et relancer la dynamique économique du pays.