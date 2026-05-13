Tunisie: « Baromètre EY 2026 » - Résilience malgré tout !

Malgré un environnement économique jugé toujours difficile, les entreprises tunisiennes continuent de faire preuve d'une certaine capacité de résistance. C'est ce qui ressort du Baromètre EY 2026 des entreprises en Tunisie, présenté récemment sur les ondes d'une radio privée par Anis Lâadhar, Associé EY Parthenon Leader.

Selon les résultats de cette édition, environ 77 % des dirigeants interrogés considèrent que le climat actuel reste défavorable à leurs activités. Une perception qui traduit les difficultés persistantes auxquelles font face les entreprises, dans un contexte marqué par les incertitudes économiques, les contraintes administratives et le manque de visibilité.

Cependant, cette appréciation négative du contexte global ne s'est pas traduite par un recul généralisé de l'activité. Plus de la moitié des entreprises sondées ont déclaré avoir enregistré une croissance de leur activité au cours de l'année 2025. Un indicateur qui reflète, selon les responsables d'EY, la capacité d'adaptation des entreprises tunisiennes et leur aptitude à maintenir leur développement malgré un environnement complexe.

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Les perspectives pour 2026 demeurent également relativement stables. Une partie importante des dirigeants interrogés prévoit une continuité de la dynamique actuelle, tandis que d'autres anticipent une amélioration de leur activité. Cette tendance témoigne d'une confiance prudente dans les capacités de résilience du tissu entrepreneurial tunisien.

Le baromètre révèle également une volonté de poursuivre l'investissement. Ainsi, 32 % des chefs d'entreprise interrogés anticipent une amélioration du climat d'investissement, alors que près de 50 % d'entre eux envisagent de réaliser des investissements dans les prochains mois.

L'un des principaux enseignements de cette édition concerne toutefois les préoccupations exprimées par les dirigeants.

Pour la première fois depuis la création du baromètre, la pression fiscale apparaît comme la première source d'inquiétude des entreprises, devant même la situation économique générale.

Les chefs d'entreprise pointent notamment l'instabilité et le manque de lisibilité des politiques fiscales, considérés comme des freins à la visibilité et à la planification des investissements.

Ils évoquent également un sentiment d'iniquité entre les entreprises structurées opérant dans le secteur formel et celles relevant de l'économie informelle. A cela s'ajoutent des critiques concernant la qualité des services administratifs, notamment en matière de délais, de simplification des procédures et d'accompagnement des opérateurs économiques.

A travers cette nouvelle édition, le Baromètre EY met ainsi en évidence un tissu entrepreneurial qui demeure confronté à des contraintes structurelles importantes, tout en conservant une dynamique de croissance et d'investissement.