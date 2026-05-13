Tunisie: Le groupe allemand LAPP lance un centre d'ingénierie et prévoit 3 000 emplois en Tunisie

Le groupe allemand LAPP, spécialisé dans la fabrication de câbles électriques, électroniques et de solutions de connectique, a inauguré mardi 12 mai 2026 un centre d'études d'ingénierie dédié à la recherche et au développement technologique dans le gouvernorat de Sousse. Cette nouvelle structure, qui démarre avec une équipe initiale de 25 ingénieurs et techniciens, marque une première étape dans la stratégie d'expansion du groupe en Tunisie.

Selon le vice-président du groupe et directeur des opérations pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, Saïf Allah Rached, ce projet constitue le point de départ d'investissements plus importants prévus dans le pays. Il a indiqué que LAPP ambitionne de porter les effectifs du centre de R&D à 120 ingénieurs et techniciens d'ici un an et demi, avant d'atteindre environ 300 cadres à moyen terme.

Une montée en puissance industrielle prévue en Tunisie

Dans le prolongement de cette dynamique, le groupe allemand a annoncé son intention d'acquérir, dès les prochains jours, une usine située dans la région du Cap Bon. L'unité industrielle, qui emploie actuellement environ 180 personnes, fera l'objet d'une modernisation ou d'une reconstruction conformément aux standards européens les plus récents.

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Cette installation industrielle devrait permettre de créer 600 emplois dans une première phase, avec une ambition de montée en puissance progressive pouvant atteindre jusqu'à 3 000 postes à moyen terme, selon les projections du groupe.

La Tunisie mise sur les compétences et l'innovation

De son côté, le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a souligné, lors de la cérémonie d'inauguration, l'importance stratégique de cet investissement pour la Tunisie. Il a estimé que ce type de projet répond aux aspirations des jeunes diplômés et des compétences tunisiennes hautement qualifiées, notamment dans les secteurs de l'ingénierie et des technologies avancées.

Le ministre a également rappelé que le groupe LAPP est présent dans 27 pays à travers ses unités de production, ce qui renforce, selon lui, la portée internationale de cet investissement en Tunisie. Il a exprimé le souhait de voir le groupe développer davantage sa présence dans le pays, notamment à travers la création de nouvelles unités industrielles et technologiques.

Avec ce nouveau centre de R&D, la Tunisie confirme son positionnement comme plateforme régionale attractive pour les investissements à forte valeur ajoutée, notamment dans les secteurs industriels et technologiques. Ce type de projet s'inscrit dans une logique de montée en gamme de l'économie tunisienne, misant sur l'innovation, la recherche et l'intégration des compétences locales dans les chaînes de production internationales.

L'initiative du groupe LAPP s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large de renforcement de l'écosystème industriel tunisien, combinant développement de la recherche, création d'emplois qualifiés et modernisation du tissu productif.