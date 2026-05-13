Tunisie: Kairouan - Deux corps remis par erreur à deux familles

Une erreur de remise de dépouilles a été constatée, hier, à l'hôpital universitaire Ibn El Jazzar de Kairouan, où deux corps ont été attribués par erreur à des familles originaires de Kairouan et de Siliana, provoquant un choc et une vive émotion.

D'après le témoignage du frère de l'un des défunts, originaire de la délégation de Cherarda, l'erreur n'a été découverte qu'après l'achèvement des procédures de remise et d'inhumation. Ce dernier a indiqué avoir relevé une incohérence dans l'identité du corps de son frère, notamment au niveau de ses traits physiques.

Suite à cette découverte, les autorités concernées sont intervenues afin de procéder à des vérifications et de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation et établir les responsabilités.