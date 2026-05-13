Tunisie: Grand Tunis - Interruption de l'approvisionnement en eau dans plusieurs zones

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé une interruption temporaire de l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs zones de la délégation de Mornag, dans le cadre de travaux visant à renforcer les ressources hydrauliques de la région.

Selon un communiqué publié par la société, ces perturbations interviendront à partir de 21h00, le jeudi 14 mai 2026, à la suite des travaux de raccordement du nouveau réservoir de Châala, d'une capacité de 2 500 m³, à la conduite principale de distribution de 600 mm de diamètre.

Les coupures concerneront une partie de la région de Boumhel, la zone urbaine de Mornag ainsi que plusieurs localités avoisinantes, notamment El Alaiga, Erressala et Zaouiet Mornag.

La SONEDE a précisé que la reprise de la distribution de l'eau potable se fera progressivement à partir de 7h00, le vendredi 15 mai 2026, une fois les travaux achevés.

L'entreprise publique a également indiqué que les opérations de raccordement se poursuivront sans interruption, 24 heures sur 24, jusqu'à leur finalisation.