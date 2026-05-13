Afrique: L'EST perd le derby et le titre - Mêmes causes, mêmes effets...

Les mêmes joueurs, les attaquants en particulier, ont commis les mêmes erreurs au derby, ce qui a produit les mêmes effets.

La saison n'est peut-être pas terminée, mais l'échec est déjà cuisant pour l'Espérance : une élimination en demi-finales de la Ligue des champions contre le même adversaire qui l'a éliminée la saison dernière au stade des quarts de finale, Mamelodi Sundowns, et ce, face au même entraîneur, Miguel Cardoso, son ancien coach. Dimanche encore, Patrice Beaumelle et ses hommes étaient dans l'incapacité d'exploiter les multiples occasions créées. Au derby, la domination des "Sang et Or", en première mi-temps notamment, était stérile.

Les mêmes causes ont, en effet, produit les mêmes effets : un blocage mental qui dure depuis l'élimination en Champions League et des joueurs inefficaces et perdus.

De surcroît, la possession de la balle est infructueuse, qu'on aligne Florian Danho, Kouceila Boualia, Achref Jabri ou Yan Sasse.

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Danho, aussi puissant et explosif qu'il est, fait tout avec le ballon, dribble, gagne les duels à même de faire perdre l'équilibre des défenseurs adverses, prend le temps d'envelopper son tir pour au final le mal-cadrer.

Kouceila Boualia, lui, ouvre des brèches depuis le couloir droit pour faire également du n'importe quoi dans les 20 derniers mètres.

Quant à Yan Sasse, il est en baisse de forme depuis des mois déjà, n'apportant aucune plus-value qu'il soit titulaire, ou quand on l'aligne en cours de jeu.

En ce qui concerne Achref Jabri, il a été tout simplement quelconque sur l'ensemble de la saison. Elles sont rares les fois où il a constitué une carte gagnante.

Konaté, lui, fait ce qu'il peut, se dépense sans compter, tente d'apporter des solutions, mais ne peut apporter grand-chose quand le collectif ne marche pas trop fort.

La Ligue des champions en ligne de mire

Maintenant que le mal est fait et que le titre de champion de Tunisie est perdu, les "Sang et Or" ont encore un but à atteindre en championnat et l'ultime rencontre de jeudi à Ben Guerdane acquiert une importance particulière étant que son résultat est déterminant pour s'assurer une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Occupant la deuxième place, l'Espérance doit remporter la victoire à Ben Guerdane pour garder de la distance avec son poursuivant direct, le Club Sportif Sfaxien. Un duel à distance que les "Sang et Or" mèneront lors de l'ultime journée avec les Sfaxiens pour une place en Ligue des champions. Le CSS accuse seulement un point de retard par rapport à l'EST et a l'avantage de disputer le dernier match contre l'ESS à domicile.

Cela dit, la saison n'est pas encore terminée d'autant que l'Espérance joue sur un autre tableau : la Coupe de Tunisie. Il est donc impératif de soigner ses lacunes pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans ce qui reste à jouer cette saison.