Afrique: Athlétisme - Championnats d'Afrique aujourd'hui à Accra - Une équipe allégée

On aurait pu former une bonne équipe et être présents pour représenter dignement les couleurs tunisiennes.

La natation l'a fait et a envoyé une équipe de jeunes aux championnats d'Afrique de cette discipline. Nous avons pensé que c'était pour ne pas perturber les programmes d'entraînement de ses cracks et de leurs seconds. Il s'est avéré que nombre d'entre eux étaient en période de relâche. Et voilà que l'athlétisme emboîte le pas et envoie une équipe où la Tunisie ne pourra pas, éventuellement, bien se classer. Est-ce une décision de bouder ces championnats africains ?

Ce serait un tort.

En admettant que le porte-fanion actuellement, Maroua Bouzayani, quatrième mondiale et détentrice du record national tunisien du 3.000 m steeple féminin (9'01" 46), participera au premier tour du meeting d'athlétisme de la Ligue de diamant à Shanghai Keqiao (Chine), le samedi 16 mai 2026, où sont les autres ?

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Mohamed Amine Jhinaoui a entamé sa saison de la meilleure des manières en remportant le 5.000 m avec un nouveau record personnel de 13' 21" 21 en prenant part au Défi mondial d'athlétisme Eset WMD-Night.Islam Kthiri, représentant le club Entente Roissy Pays de France, a débuté sa saison internationale 2026 en établissant la semaine passée un nouveau record personnel sur 100 m haies féminin avec un temps de 14,84 secondes lors des championnats régionaux d'athlétisme de Val-d'Oise.

Abdel Salam Ayouni, qui court en tant que professionnel pour le club saoudien d'Al-Khaleej, a remporté les médailles d'or du 800 mètres avec un temps de 1'47"63 et du 1.500 mètres avec un temps de 3'50"56 minutes, lors des finales des championnats d'athlétisme saoudiens pour adultes. Sans compter les excellentes individualités qui se trouvent aux USA et qui font parler d'elles.

L'espoir Rihab Dhahri

On aurait pu former une bonne équipe et être présents pour représenter dignement les couleurs tunisiennes. Certes, cela reviendra assez cher sur le plan financier, mais voir cette discipline qui amorce un redressement significatif reléguée à une simple présence n'est pas acceptable.

Seule la jeune Rihab Dhahri est peut-être en mesure de prouver ses bonnes dispositions. Elle a honorablement figuré à l'ombre de son aînée Bouzayani la saison passée

Voici la composition de l'équipe nationale tunisienne participante aux championnats d'Afrique : Abdessalem Ayouni: 800 m / 1.500 m

Mohsen Anani : lancer du marteau

Dorra Mahfoudhi : saut à la perche

Nada Cheroudi : heptathlon

Rihab Dhahri : 3.000 m steeple

Signalons que le Kenya envoie 70 athlètes et l'Ethiopie 51 pour remporter le plus de médailles possible et décrocher le titre de champions d'Afrique d'athlétisme hommes et dames. C'est donc une question de choix, de politique sportive et de moyens.