Gabon: Diplomatie - Le Chef de l'État prend part à la cérémonie d'investiture de son homologue ougandais

Après une activité dense à Nairobi en marge du Sommet Africa Forward , le Chef de l'État, Chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part ce jour à Kampala (Ouganda) à la cérémonie d'investiture de Son Excellence Yoweri Museveni réélu à l'issue de l'élection présidentielle du 15 janvier 2026 avec avec un score de 71,65 % pour un 7e mandat allant de 2026 à 2031.

Aux côtés de ses pairs africains, Brice Clotaire Oligui Nguema a assisté au Kololo Ceremonial Grounds à cette cérémonie marquée par un défilé militaire, la présentation des attributs et l'adresse de circonstance du Président Yoweri Museveni .

Allocution dans laquelle le président réélu se félicite des avancées réalisées dans son pays sous son pouvoir ainsi que la paix ,la stabilité et la sécurité qui le caractérisent. Il exhorte toutefois ses concitoyens à bâtir davantage d'emplois, de meilleurs services et des marchés plus solides au bénéfice des populations.

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La présence personnelle du Chef de l'État à cette cérémonie s'inscrit dans la continuité diplomatique tracée depuis sa première visite officielle à Entebbe du 1er au 3 août 2024. Elle témoigne de la stratégie d'ouverture continentale assumée par la Présidence gabonaise et de la vitalité des relations bilatérales entre Libreville et Kampala.

La visite du President de la République d'août 2024 avait posé les jalons d'un partenariat ambitieux entre Libreville et Kampala. Une coopération dont les axes pourraient s'intensifier dans les domaines de l'agriculture via un transfert d' expertise en agriculture vivrière , de la défense et la sécurité à travers des échanges en matière de formation, de la santé , et enfin dans le domaine du commerce et de l'investissement.

Au-delà de la dimension protocolaire, cette visite témoigne également de l'intérêt que le Chef de l'État porte au modèle ougandais de souveraineté industrielle et agricole, dont les acquis résonnent avec les ambitions de transformation locale et de souveraineté alimentaire portées par le Plan National de Croissance et de Développement ( PNCD 2026-2030) .

Ce déplacement traduit la volonté du Président Oligui Nguema de placer l'agenda panafricain au coeur de son action depuis son accession à la magistrature suprême et la visite de Kampala s'inscrit dans cette ligne : le Gabon trace un pont diplomatique entre l'Afrique centrale et la région des Grands Lacs, deux espaces géographiques qui partagent des enjeux communs en matière de sécurité, de stabilité régionale et de développement économique.