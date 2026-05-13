Sénégal: Economie bleue - Le Président Bassirou Diomaye Faye appelle à protéger les écosystèmes tout en créant des emplois

En marge du Sommet Africa Forward qui se tient à Nairobi, au Kenya, du 10 au 13 mai 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a co-présidé ce 12 mai, avec le Premier ministre de Maurice, la table ronde de haut niveau consacrée à l'économie bleue, l'une des séquences phares du Forum des affaires Afrique-France.

Le chef de l'État a saisi l'occasion pour lancer un message sur l'importance de la protection de l'environnement. « L'objectif légitime de la préservation de notre planète et de ses équilibres fondamentaux doit aussi toujours intégrer la nécessité impérieuse de répondre aux besoins immédiats des populations, leur quête légitime de prospérité et de dignité », a-t-il dit.

L'économie bleue est donc une priorité absolue, qui doit néanmoins prendre en compte trois dimensions et pas des moindres, selon Bassirou Diomaye Faye : la protection de l'environnement, le progrès économique et le juste partage des revenus issus de l'exploitation des ressources marines et fluviales.

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Par ailleurs, le Président de la République a mis en garde contre la surpêche, la pêche illicite et les pressions exercées sur les nappes phréatiques. Celles-ci peuvent être combattues, selon lui, par une modernisation de la pêche et le développement de l'aquaculture, une réforme foncière et la structuration de coopératives agricoles, la mise en place de dispositifs modernes de conservation post-récolte, ainsi que la promotion du tourisme vert. Tout cela permettra ainsi de préserver les écosystèmes tout en générant emplois et revenus pour les populations.