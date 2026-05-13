Sénégal: Sortie de la 49e promotion de l'École de police - 261 nouveaux cadres rejoignent les rangs

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a présidé, ce mardi 12 mai 2026 à la Direction de la formation, la cérémonie de sortie de la 49e promotion de la Police nationale.

Cette promotion, baptisée du nom du commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Baba Yaradou, compte 261 récipiendaires, répartis entre 27 commissaires, 73 officiers et 161 sous-officiers. Parmi eux figurent également des ressortissants gabonais, illustrant la dimension sous-régionale de la formation policière sénégalaise.

Dans son allocution, le ministre a exhorté les nouveaux diplômés à suivre l'exemple de grandes figures de l'institution policière sénégalaise. Il a notamment cité l'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, directeur général de la Police nationale, ainsi que le commissaire divisionnaire Sanou Diouf, directrice de la Formation.

Prenant la parole, cette dernière est revenue sur les exigences du parcours accompli par les élèves. « L'enseignement a mis l'accent sur le savoir-faire et le savoir-être, socles indispensables de l'éthique policière », a-t-elle déclaré, saluant la discipline et l'engagement des récipiendaires tout au long de leur formation.

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Le commissaire divisionnaire Sanou Diouf a également rappelé la portée symbolique de cette cérémonie, qu'elle considère comme « le début d'un engagement sacré au service de la patrie », invitant les nouveaux policiers à porter avec honneur les valeurs de probité incarnées par leur parrain, Baba Yaradou.

La cérémonie s'est déroulée sous la devise traditionnelle de la Police nationale : « Servir, notre vocation ; protéger, notre mission ; dans l'honneur, au service de la loi. ».