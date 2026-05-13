Afrique: Sommet Africa Forward - Le Président Bassirou Diomaye Faye active les leviers diplomatiques et sportifs du Sénégal

13 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est actuellement au Kenya pour le Sommet Africa Forward (Nairobi, 10-13 mai 2026). Ce mardi 12 mai, il a eu plusieurs rencontres relatives à la diplomatie et au sport.

Après les rencontres économiques, le Chef de l'État a abordé le volet diplomatique, avec des entretiens avec plusieurs de ses homologues. Ainsi, Bassirou Diomaye Faye a eu des audiences avec Azali Assoumani, des Comores, qui sera bientôt au Sénégal pour une visite officielle, puis Duma Boko, de la République du Botswana, avec une volonté d'accroître le volume des échanges.

Par ailleurs, le Chef de l'État a aussi reçu en audience Clare Akamanzi, Directrice de NBA Africa, à la tête d'une délégation dont faisait partie Monsieur Amadou Gallo Fall, Président de la Basketball Africa League. Madame Akamanzi a salué la vision du Président sénégalais pour le sport et a d'ailleurs évoqué un accord qui concrétisera bientôt l'ambition des deux parties.

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« L'approche retenue épouse la conviction maintes fois exprimée par le Chef de l'État : faire du sport une véritable industrie, en articulation avec les industries culturelles et créatives, autour d'un modèle économique innovant pleinement aligné sur l'agenda national de transformation. À l'horizon proche, une étape décisive se dessine : les deux parties partagent désormais la conviction que la prochaine édition de la Basketball Africa League pourrait revenir se tenir à Dakar dès l'année prochaine », apprend-on.

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