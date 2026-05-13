Afrique: Renforcement des chaînes de valeur agricoles en Afrique - Le Groupe Ecobank et Agra nouent un partenariat stratégique

Le Groupe Ecobank et Agra ont signé un protocole d'accord (MoU) établissant un cadre de coopération de haut niveau visant à promouvoir une croissance agricole durable et résiliente face au climat à travers le continent.

Selon un communiqué de presse, ce partenariat met l'accent sur la réduction des risques liés au financement agricole grâce à des mécanismes de financement mixte, des dispositifs de partage des risques et des produits financiers adaptés, conçus pour les PME agroalimentaires et les petits exploitants agricoles.

La collaboration ciblera spécifiquement les entreprises agroalimentaires dirigées par des femmes et des jeunes, en alignant l'initiative Ellever d'Ecobank avec les programmes Value4HER et Yeffa d'Agra.

«Signé lors du Africa Forward Summit à Nairobi le 11 mai, ce protocole d'accord associe le vaste réseau bancaire panafricain d'Ecobank à l'expertise approfondie d'AGRA en matière de transformation agricole, afin d'améliorer l'accès au financement pour les entreprises agroalimentaires, les organisations de producteurs et les acteurs clés des chaînes de valeur », renseigne le communiqué.

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Reconnaissant que l'agriculture constitue l'épine dorsale de l'économie africaine, les deux institutions unissent leurs forces pour relever les défis majeurs liés au financement agricole, à la commercialisation et à la résilience climatique.

Anup Suri, directeur exécutif de la banque commerciale et des particuliers du Groupe Ecobank, a déclaré: « Pour transformer l'économie africaine, nous devons considérer l'agriculture comme un secteur commercial à fort potentiel de croissance, et non comme une activité de subsistance. Grâce à cette alliance stratégique avec AGRA, Ecobank mobilise les capitaux nécessaires pour accélérer le développement des entreprises agroalimentaires à travers le continent. Nous réduisons les risques du secteur, soutenons les entrepreneurs femmes et jeunes, et contribuons à bâtir un système alimentaire résilient qui portera la prochaine décennie de croissance de l'Afrique. ».

« L'agriculture n'est pas un secteur parmi d'autres pour l'Afrique ; elle constitue le socle de l'ensemble de l'agenda de développement du continent. Alors que les dirigeants africains font progresser la stratégie du Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (Pddaa/Caadp) pour la prochaine décennie, ce partenariat avec Ecobank traduit cette ambition en actions concrètes. Depuis plus de vingt ans, Agra, en collaboration avec ses partenaires, a bâti des preuves, une connaissance approfondie des chaînes de valeur et une expertise de terrain sur les opportunités offertes aux femmes et aux jeunes pour développer des entreprises agroalimentaires performantes. Associer cette expertise à la portée et aux capacités d'Ecobank permet de démontrer, de manière crédible et tangible, que les systèmes alimentaires africains figurent parmi les opportunités les plus prometteuses de notre époque. », a ajouté Alice Ruhweza, présidente - Agra.