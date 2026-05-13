Afrique de l'Ouest: BRVM - Les indices phares de la bourse terminent la journée du 12 mai 2026 en vert

A l'exception de l'indice BRVM Principal, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont terminé la séance de cotation de ce mardi 12 mai 2026 en vert.

L'indice BRVM composite a ainsi enregistré une progression de 0,12% à 406,25 points contre 405,75 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre une hausse plus soutenue de 0,31% à 192,16 points contre 191,57 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une hausse de 0,66% à 159,46 points contre 158,42 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a cédé 0,19% à 281,76 points contre 282,31 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,12% à 156,85 points contre 156,66 points la veille.

Concernant la valeur des transactions, elle se situe à 1,889 milliard de FCFA contre 1,818 milliards de FCFA la veille.

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Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré aussi une hausse de 19,321 milliards, en passant de 15 630,710 milliards FCFA le 11 mai 2026 à 15 650,031 milliards FCFA ce mardi 12 mai 2026.

Par contre, celle du marché des obligations connait une baisse de 1 million, s'établissant à 12 322,203 milliards FCFA contre 12 322,204 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,46% 3 745 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 7,37% à 3 060 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,17% à 1 495 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 4,93% à 11 700 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (plus 4,83% à 12 685 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres UNILEVER Côte d'Ivoire (moins 6,34% à 56 100 FCFA), VIVO Energie Côte d'Ivoire (moins 3,00% 1 940 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 3 400 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 1,90% à 2 845 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (moins 1,13% à 21 050 FCFA).