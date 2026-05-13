Burkina Faso: Développement local - Boussouma dispose d'une cartographie des intervenants et interventions

La délégation spéciale de la commune de Boussouma, en partenariat avec ENABEL, a tenu, le mardi 12 mai 2026, à Boussouma, sa troisième session ordinaire du cadre de concertation communal de l'année en cours, afin de présenter son rapport provisoire de la cartographie des intervenants et des interventions dans ladite commune.

La commune de Boussouma disposera bientôt d'un document cartographiant l'ensemble des intervenants et des interventions. Le rapport provisoire de cet outil technique a été présenté, amendé et validé, le mardi 12 mai 2026, à Boussouma, par l'ensemble des acteurs de développement local.

Selon la cheffe de service en charge des statistiques et de la prévision économique à la Direction régionale de l'économie et de la planification (DREP) des Koulsé, Mouniratou Sanou, la commune de Boussouma enregistre 235 acteurs composés, notamment des associations, des ONG, une fondation et des coopératives avec pour sièges les villes de Boussouma, Kaya et Ouagadougou.

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Ces acteurs, a-t-elle ajouté, portent 29 projets et programmes qui interviennent dans divers domaines majoritairement orientés vers le secteur de la production agro-sylvo-pastorale suivi des secteurs de la planification, de l'éducation et de la formation, de l'eau, de l'assainissement, de la santé, de la cohésion sociale, de l'environnement, de la sécurité, du sport. Pour elle, la cartographie des intervenants et des interventions permet une synergie d'actions entre les intervenants et une répartition juste et équitable des actions de développement.

Saluant l'initiative, le Président de la délégation spéciale (PDS) de Boussouma, Madjoa Lompo, a indiqué que l'institution d'un Cadre de concertation communal (CCCo) vise à améliorer la gouvernance locale à travers l'inclusion de toutes les parties prenantes dans la session de la chose publique.

Toutefois, pour une meilleure efficacité des actions de développement local, il a soutenu qu'il est indispensable de disposer d'une vision claire et partagée des interventions menées sur le territoire communal. Ainsi, Madjoa Lompo a estimé que ce cadre est donc une tribune formelle permettant aux membres d'apporter leurs contributions au renforcement de la gouvernance à travers la validation essentielle dudit rapport provisoire.

C'est pourquoi, M. Lompo a traduit sa reconnaissance à ENABEL pour son accompagnement financier et à la DREP des Koulsé pour son soutien technique. « C'est en avril 2025 que nous sommes entrés en contact avec la délégation spéciale de Boussouma pour essayer de réunir l'ensemble des acteurs de développement autour d'un cadre communal élargi pour discuter et harmoniser nos interventions.

Un an après, ce rêve devient une réalité avec ce CCCo », a détaillé le chef de portefeuille bilatérale à ENABEL, Sondema Kologo. Il a remercié le PDS pour la concrétisation de ce cadre de concertation tout en rassurant la disponibilité du directeur-pays ENABEL pour les accompagnements futurs en matière de bonne gouvernance locale.