Madagascar: Formation à distance - Des enseignants du primaire bénéficiaires

Du nouveau au sein de l'éducation nationale Boeny. Après deux années de formation à distance des enseignants du primaire (FADEP) au Centre régional de formation pédagogique (CRFP) Cohorte II de Mahabibo, cent quatre-vingt-cinq enseignants viennent de recevoir leur certificat de fin de formation.

La cérémonie officielle de sortie de promotion, baptisée Maiva, s'est déroulée il y a dix jours, dans la grande salle du lycée Saint-Gabriel de Mangarivotra. La promotion, la deuxième du genre, a suivi sa formation entre 2022 à 2024. La sortie officielle a accusé un certain retard pour diverses raisons.

Tout au long de leur parcours, ces enseignants ont concilié leur formation à distance au sein du CNAPMAD avec leurs fonctions d'instituteurs dans les écoles primaires réparties dans les six Cisco de la région Boeny.

« Il est vrai que combiner la formation avec leurs responsabilités professionnelles n'a pas été facile. Toutefois, cela va permettre d'apporter une amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau primaire. Durant ces deux années, ils ont renforcé leurs compétences et acquis davantage d'expérience », a déclaré le directeur du Cnapmad, Miratinamalala Noel Théophile. Le programme reposait sur une approche hybride combinant apprentissage à distance et suivi en présentiel.

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« L'éducation occupe une place particulière. Elle est importante et devrait l'être pour beaucoup, car c'est la seule force capable de développer un pays », a affirmé le professeur Rabesa Zafera Antoine, parrain de la promotion Maiva.

Le chef du service régional de l'éducation de la région Boeny a représenté le secrétaire général à cet événement officiel. « Le monde de l'éducation dans la région Boeny attend avec intérêt leur expérience, qui contribuera à améliorer la qualité de l'enseignement », a déclaré le directeur de l'éducation de Boeny.

Les trois majors de promotion ont été récompensés par le parrain. Un reclassement des grilles indiciaires est également prévu pour ces enseignants titulaires des niveaux Baccalauréat et BEPC.