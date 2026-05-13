Madagascar: IVe Arrondissement - Plus d'une centaine de tonnes de riz avarié saisie

13 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Dans le quatrième arrondissement, 185,55 tonnes de riz avarié ont été saisies, selon les informations communiquées hier par le ministère du Commerce et de la Consommation. Cela touche directement la sécurité alimentaire des consommateurs.

Les inspecteurs du Département de la protection des consommateurs ont découvert 176,5 tonnes de riz détérioré et infesté dans un entrepôt d'Anosibe, ainsi que 9,05 tonnes supplémentaires à Namontana. Ces cargaisons, immobilisées sur place, ont fait l'objet de prélèvements envoyés au laboratoire pour analyses. Conformément à la loi, elles ne peuvent être écoulées ni manipulées tant que les résultats ne sont pas connus.

Une série de contrôles est actuellement menée par les autorités.

Rien que le 6 mai, des produits variés non consommables ont été récupérés à Ambatolampy Tsimahafotsy. Ils comprennent 215 paquets de biscuits périmés, 50 sachets de bonbons avariés, 384 portions de fromage triangulaire, un bidon et demi d'huile souillée et 42 paquets de gâteaux aux fruits.

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