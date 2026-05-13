Madagascar: Reconnaissance - Six journalistes décorés

En déplacement à Mahajanga, le ministre de la Communication et de la Culture, O'Gascar Fenosoa, a présidé une cérémonie de remise de distinctions honorifiques à des journalistes de la région Boeny, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse du 3 mai.

L'événement s'est déroulé à l'Hôtel de Ville de Mahajanga, jeudi dernier, en présence du chancelier de Mahajanga, Bachir Soudjay, et du préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana. Six journalistes ont été décorés, dont la directrice régionale de la Communication et de la Culture Boeny, Tantely Fanja Rafaraharinivo, ainsi que Oliva Franckline et Tony Josoa, directeur de publication de M3TV/M3FM, élevés au rang de chevalier de l'ordre national.

Palémond Andriakotomanga Rajohnson, journaliste de la Télévision Malagasy Boeny, a quant à lui été promu officier de l'ordre national. Le directeur régional de la Communication et de la Culture de Melaky figurait également parmi les récipiendaires.

« Il s'agit d'une reconnaissance du travail des journalistes, et j'en ai fait une priorité », a déclaré O'Gascar Fenosoa, ministre de la Communication et de la Culture, lors de la cérémonie officielle.

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Vingt et un artistes locaux ont également été décorés pour leur contribution à la promotion des arts et de la culture, durant la même occasion. Deux ont été élevés au grade de commandeur et six autres au grade d'officier et treize au titre de chevalier de l'ordre national. La cérémonie a également été marquée par l'installation officielle des directeurs régionaux de la Communication et de la Culture de Boeny, Betsiboka et Melaky, récemment nommés en Conseil des ministres.

Durant son séjour de deux jours à Mahajanga, le ministre a rencontré les étudiants de l'université de Mahajanga ainsi que les médias locaux. Une formation consacrée à l'intelligence artificielle (IA) a aussi été organisée à l'intention des professionnels des médias locaux afin d'harmoniser les compétences des journalistes à travers le pays.

Cette session, tenue hier matin au restaurant Vatobe, a été animée par le directeur général du ministère, Mahefa Rakotomalala, aux côtés du ministre.