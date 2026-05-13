Madagascar: Mahajanga - Des solutions d'urgence contre la pénurie d'eau

Une panne à la station d'Andranotakatra a interrompu la production d'eau potable à Mahajanga la semaine passée, privant tous les foyers d'eau.

Des problèmes techniques sont survenus lors de l'installation d'une nouvelle machine. Les techniciens ont procédé à la réparation mercredi dernier. L'approvisionnement en eau de la ville est désormais rétabli, mais certains quartiers restent encore privés d'eau.

Après les manifestations des habitants du fokontany de Manjarisoa contre la pénurie d'eau dans la cité et la bourgade la semaine dernière, des solutions d'urgence d'installation de nouveaux forages ont été proposées. Le terrain et l'emplacement seront encore à déterminer.

« Nous allons multiplier les forages dans le fokontany afin d'augmenter la production d'eau. Les techniciens de la Jirama et le directeur régional de l'Eau identifieront les emplacements appropriés. Une équipe de la Jirama interviendra immédiatement, sans attendre la centrale, pour réparer la station de pompage, souvent en panne », a déclaré la ministre.

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Les nouveaux forages d'eau seront installés dans les secteurs 6 et 8. Le projet a été présenté aux techniciens pour que les travaux puissent commencer immédiatement. La recherche d'un emplacement pour un forage d'eau est en cours dans la partie haute du fokontany. Cette zone est privée d'eau depuis plus de onze ans.

À sec

« Cela fait onze ans que nous n'avons plus accès à l'eau potable. Nous sommes obligés d'acheter de l'eau dans des endroits éloignés, avec les ranadahy (porteurs d'eau). Les dépenses mensuelles atteignent environ 150 000 ariary, un bidon de 20 litres coûte cinq cents ariary. C'est injuste. La nuit, l'eau ne coule que vers 23h jusqu'à 4h du matin seulement. Actuellement, les robinets sont à sec en raison d'une panne. Nous demandons à ce que l'eau revienne rapidement », a déclaré une retraitée devant la ministre et les autorités, vendredi soir.

La ministre de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement, Anjaratiana Elia Minosoa Razafindrianiaina, ainsi que le député, ancien maire de Mahajanga, Herinaina Tia Solofomanga, et le député Afakandro Christian, sont descendus sur place, vendredi soir. Le fokontany de Manjarisoa n'est pas le seul à rencontrer des problèmes d'approvisionnement à Mahajanga. Tous les 26 fokontany sont affectés par ce problème vital.