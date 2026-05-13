Afrique: Première guerre mondiale - Quand un fils de Seydina Limamou Laye rejoignait les tirailleurs sénégalais

À l'occasion de la journée du 8 mai 2026 dédiée à la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie, l'Association Serigne Fallou Fall a rendu hommage aux figures combattantes des deux guerres. L'évènement s'est tenu ce week-end à Paris.

Parmi elles, figure Seydina Ababacar Laye, fils cadet de Seydina Limamou Laye. Né en 1889 à Yoff, Seydina Ababacar Laye s'est très tôt distingué par une immense érudition religieuse, transmise en grande partie par son père. D'ailleurs, les poètes religieux le surnommaient « Bâboul Ouloum » (un océan de savoir en ébullition).

En effet, au déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'administration coloniale française sollicite les grandes familles religieuses du Sénégal afin d'obtenir l'enrôlement de leurs fils dans les rangs des tirailleurs sénégalais. Seydina Ababacar Laye se porte alors volontaire.

Selon les récits, il s'est rapidement fait une place dans le groupe des soldats. Il apportait assistance psychologique et même spirituelle à ces compagnons.

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À son retour sain et sauf, aux côtés de Seydina Issa Rouhou Laye, premier khalife des Layènes, il participe activement à l'enseignement religieux et à la consolidation de la confrérie. Savant et guide respecté, il devient l'une des grandes références spirituelles de la communauté layène. Son existence est marquée par la discrétion, la piété et la transmission du savoir.

Seydina Ababacar Laye a été rappelé à Dieu le 10 octobre 1966.