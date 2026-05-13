Sénégal: Sommet Africa Forward à Nairobi - Le Président de la République reçoit la BERD et la BOAD en audience

13 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

En marge du Sommet Africa Forward qui se tient dans la capitale kényane du 10 au 13 mai, le Président de la République du Sénégal a poursuivi, ce mardi 12 mai, une série d'audiences avec des partenaires financiers internationaux, selon des informations communiquées par la Présidence.

Le Chef de l'État a d'abord reçu en audience une délégation de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), conduite par sa Présidente, Madame Odile Renaud-Basso.

Fraîchement installée au Sénégal, l'institution financière européenne a déjà amorcé une présence opérationnelle sur le terrain, notamment à travers le recrutement de ses équipes locales et le financement de projets structurants. Parmi les initiatives phares figurent l'usine de dessalement développée avec ACWA Power, appelée à renforcer durablement la sécurité hydrique du Grand Dakar, ainsi que des appuis au secteur privé national et à plusieurs projets dans les énergies renouvelables.

Au cours des échanges, la BERD a exprimé sa volonté de renforcer significativement son intervention au Sénégal, en cohérence avec les priorités de la Vision Sénégal 2050 portée par les autorités.

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La BOAD réaffirme son soutien face aux défis économiques

Le Président de la République a ensuite clôturé cette séquence d'audiences en recevant une délégation de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), conduite par son Président, Monsieur Serge Ekoué.

Les discussions ont porté sur les performances jugées satisfaisantes de l'institution au titre de l'exercice 2025, confirmant son rôle central dans le financement de l'intégration économique en Afrique de l'Ouest.

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