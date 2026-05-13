Congo-Brazzaville: Diaspora - Premières rencontres scandinaves en format croisière sur la mer Baltique

À l'initiative de la Congolaise Marceline Kibondzi résidant en Suède, la première édition des rencontres scandinaves s'est déroulée du 8 au 10 mai, sous forme de croisière sur la mer Baltique, entre Stockholm (Suède) et Helsinki (Finlande). Autour du ministre conseiller de l'ambassade du Congo en France, Armand Rémy Balloud-Tabawe, une quarantaine de croisiéristes congolais de circonstance venus de toute l'Europe avec, dans les bagages de chacun, sa détermination à vouloir représenter son pays d'origine à l'étranger par la culture, la littérature, l'art.

Dès le départ de Stockholm, des journalistes, écrivains, auteurs, artistes de renom et anonymes ont pris place à bord du navire de croisière Gabrielle. Dans l'impossibilité de pouvoir tous les citer, parmi eux se trouvaient Alfred Evongo, secrétaire d'amssade; Djo Balard, le roi de la Sape ; les auteurs Jean-Aimé Dibakana, Marius Bill Gobenson, Raymond Locko, Gervais Loëmbe ; l'artiste-musicien Théo Blaise Kounkou ; les journalistes Cyr Makosso et Koumou Gakosso ; le promoteur culturel Roch Le Prince Okouele.

Au programme sur terre comme sur mer : conférences littéraires ; cercles de réflexion sur l'influence de la culture congolaise dans le monde ; des concerts live ; visites culturelles ; déambulations ; détentes dans une ambiance de bars et boîtes de nuit. En guise de synthèse, les croisiéristes ont pris le temps d'élaborer des conclusions issues de la séquence du vivre ensemble de ce temps de croisière.

Parmi les résolutions a été retenue à l'unanimité l'idée de la rédaction du Manifeste de Stockholm où seront cautionnées les propositions à adresser aux autorités congolaises. Y figurera également, en bonne place, entre autres, la demande de l'institution d'un statut d'ambassadeur culturel pour la République du Congo, visant pour objectif de hisser la culture congolaise à la place de choix qu'elle mérite sur la scène internationale. Ce manifeste sera signé par les tout premiers participants à ces rencontres scandinaves auxquels il appartiendra de le soumettre et de le défendre dans toutes les sphères décisionnelles congolaises.

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De l'avis des participants, pour avoir vécu ensemble, de façon certes originale au large, cette initiative du vivre ensemble culturel, cette édition a été une réussite. De par sa culture, le Congo est capable d'afficher une force de paix, d'unité et de cohésion nationale. Ils envisagent désormais de propulser cette dynamique citoyenne et suggérer que Stockholm devienne le port d'attache, point de départ de l'influence de la culture congolaise vers d'autres destinations dans le monde en partant des mers baltiques.

Lors de ce séjour, de manière fortuite, la délégation congolaise a pu saluer Tarja Halonen, ancienne présidente de la République finlandaise. Séduite par l'élégance et la prestance de la délégation, elle a spontanément accepté d'immortaliser par une photo cet instant insolite.

Rendez-vous est donné pour la prochaine édition où les Congolais de l'étranger mettront les voiles pour accélérer le gouvernail vers un développent durable.