Congo-Kinshasa: A Banjul, le ministre des Droits humains porte la voix des victimes de l'Est de la RDC

12 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

A la 87e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), qui se tient du 11 au 20 mai à Banjul, en Gambie, le ministre congolais des Droits humains porte la voix des victimes de l'Est de la République démocratique du Congo.

Samuel Mbemba a dénoncé les exactions attribuées à l'armée rwandaise et à ses supplétifs dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, sous occupation rebelle.

Dans son intervention, il a appelé à la prise de conscience et à la mobilisation africaine en faveur de l'idéal de paix dans la partie orientale de la RDC.

À la tribune de cette session, le ministre des Droits humains a regretté que, dans les zones sous occupation, les populations civiles subissent des violations massives et systématiques des droits humains, constitutives de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et même de crimes de génocide.

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Samuel Mbemba a rappelé le rapport du gouvernement congolais faisant état des exactions commises par l'armée rwandaise et ses supplétifs au cours d'une année d'occupation des villes de Goma, Bukavu et de leurs environs.

« Le Rwanda a fait 17 015 cas d'atteintes à la vie et à l'intégrité physique, dont 15 769 cas d'atteintes à la vie, 829 cas d'enlèvements et les chiffres effroyables d'une femme violée chaque 4 minutes... », a-t-il déclaré.

Suivez un extrait de sa déclaration :

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